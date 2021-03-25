Нардепи першого скликання написали звернення до чинного складу Верховної Ради. Вони зазначили, що позачергове засідання через погром ОП є нелогічним і небезпечним для парламенту.

Народні депутати першого скликання Верховної Ради зазначають: рішення, які можуть ухвалити депутати, можуть бути невиваженими. Ба більше, сприятимуть дестабілізації ситуації.

Візміть участь в опитуванні Що робити із протестувальниками, які розмалювали стіни ОП

Чому екснардепи проти

Нардеп зазначає: у складний час, коли погіршується ситуація з коронавірусом і вакцинація у жахливому стані, варто збиратися саме з цих приводів. Натомість Рада збирається через розмальовування стін будівлі.

..проведення позачергової сесії ВРУ щодо подій, в яких постраждали стіни будівлі, в умовах, коли пандемія щодня, через провал виконавчої влади, забирає життя сотень, коли на фронті щодня гинуть військові, виглядає не тільки нелогічним, а й небезпечним для суспільства, і для самої Ради,

– написав Анатолій Ткачук.

Важливо! 130 народних депутатів із фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови "Про засудження подій, що відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу Президента України". Його планують розглянути на позачерговій сесії парламенту, яка має відбутися 26 березня.

Верховна Рада України неодноразово виступала як державний орган, покликаний стабілізувати ситуацію у найскладніші моменти української історії, зазначає екснардеп. Тому втягування її у дрібні політичні інтриги руками народних депутатів України, на думку Ткачука, може мати руйнівні наслідки для всієї політичної системи.

Втім у зверненні нардепи зазначають: нетолерантні, хуліганські події під час протестів викликають осуд, а заподіяння шкоди будівлям є неприйнятним. Але потрібно замислитися над тим, чому це відбулося.

Молоді люди, які прийшли на протест, ветерани бойових дій, волонтери, активісти, політики… Їх привела під стіни Офісу Президента саме несправедливість до Стерненка, Антоненка, Кузьменко, Дугарь і багатьох інших…,

– написав Ткачук.

Хто підписав звернення

Народні депутати України І скликання:

Анатолій Ткачук

Арсен Зінченко

Олександр Піскун

Олександр Гудима

Степан Волковецький

Віталій Мельничук

Володимир Крижанівський

Микола Коробко

Ярослав Кендзьор

Протест під Офісом Президента 20 березня: головне