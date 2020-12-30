Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу скандальному екснардепу та забудовнику Максиму Микитасю, яке мало відбутися 30 грудня, перенесли. Все тому, що підозрюваний та його адвокат не відповідали на телефонні дзвінки. Втім, згодом Микитась таки прийшов до зали суду.

Микитась прийшов до суду

Шевченківський райсуд Києва о 17:00 продовжив засідання щодо обрання запобіжного заходу Микитасю. Підозрюваний таки з'явився у залі суду. Про це повідомив телеграм-канал PavlovskyNews.

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Слідчий подзвонив моїй дружині о 13:33. Тільки від неї я дізнався, що буде суд. Повний цирк,

– заявив Микитась.

Що було раніше

Засідання суду переносили з 14:00 на 17:30. Все тому, що правоохоронці не могли зв'язатися із підозрюваним телефоном. Мобільний номер, який він надав для співпраці зі слідством, не відповідав. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

"Під час обшуків інтереси Микитася представляли двоє захисників. Під час спілкування один із них повідомив, що більше не представляє його інтереси, інший – на телефонні дзвінки не відповідає, – сказали поліцейські.

Микитася не було вдома

Коли правоохоронці прибули до будинку Микитася, його дружина заявила, що підозрюваного немає вдома. Перевірити це поліцейські не змогли, бо, мовляв, не мали підстав для примусової перевірки приміщення.

Згідно із офіційними даними щодо місця перебування електронного браслета Микитася, його координати відповідають місцю проживання.

Це свідчить про його ухилення від отримання повістки суду для прибуття на розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу,

– наголосили поліцейські.

Зверніть увагу! Екснардеп перебуває під нічним домашнім арештом. Його підозрюють у корупційній схемі щодо заволодіння майном Нацгвардії. Збитки державі становлять понад 81 мільйон гривень.



Крім того, скандального забудовника підозрюють у замовленні викрадення людини. Більше про справу Микитася – читайте тут.