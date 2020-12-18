400 мільйонів гривень з бюджету Києва 22 грудня додатково виділять на боротьбу з коронавірусом. Позачергове засідання Київради ініціювала фракція "Європейська Солідарність".

Як повідомила 16 грудня голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко, це стало можливим завдяки аудиту столичного бюджету-2020, який був проведений "Європейською Солідарністю".

"422 млн – це суттєва сума, яка допоможе нашим лікарням пережити цей перехідний період між бюджетами, коли у нас буде локдаун, свята, але кияни продовжують хворіти і потребують невідкладної медичної допомоги. Таким чином ми зможемо, не знижуючи темпи надання допомоги, не знижуючи якості надання допомоги таким хворим, пережити цей складний період, доки підуть нові надходження з бюджету 21 року", – зазначила тоді Марина Порошенко.

"Європейська Солідарність" закликала міського голову Києва Віталія Кличка провести позачергове засідання якомога швидше, щоб медзаклади столиці встигли придбати медикаменти, обладнання та засоби захисту.

"Ми прийняли рішення профільною комісією щодо ініціювання позачергової сесії 21 грудня. Якщо така сесія міським головою буде підтримана і проведена, то наші лікарні матимуть можливість реалізувати кошти на придбання всього необхідного для боротьби з коронавірусом ще цього року", – зазначила Марина Порошенко.

Як повідомив Віталій Кличко на брифінгу у п'ятницю, позачергове засідання відбудеться 22 грудня. Він також підтвердив, що Департамент охорони здоров’я підготував відповідний проект змін до програми "Здоров'я киян".