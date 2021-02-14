Зброя, євробляхи і знову Вітренко: які питання "слуги" розглянуть на засіданні фракції

14 лютого 2021 , 15:40
Читать новость на русском

Джерело:

Телеграм-канал Юлії Гришиної

Чергове засідання фракції "Слуга народу" заплановане на 15 лютого. Парламентарі обговорюватимуть низку важливих питань.

Питань на порядку денному багато, зазначила Юлія Гришина. І додала: вони зі списку давно назрілих.

До теми Дубінського можуть позбавити посади в партії "Слуга народу", – ОП

Засідання "Слуги народу": що на порядку обговорення

Як пише депутка, розглядатимуть такі питання:

  • Чи можна всім дати можливість мати вогнепальну зброю.
  • Які податки повинні платити автомобілісти.
  • Як спростити і здешевити розмитнення авто на єврономерах.
  • Чи будуть знову голосувати за призначення Юрія Вітренка міністром енергетики.

Гришина багатозначно додала наприкінці, що це буде не єдиним кадровим питанням.

Зверніть увагу. За призначення віцепрем'єром і міністром енергетики Юрія Вітренка намагалися голосувати двічі. 17 грудня за Вітренка проголосували лише 186 нардепів. 28 січня голосів було більше: 204. Однак цих голосів теж не вистачило. Депутати мають і втретє розглянути це питання. Принаймні про це повідомляв голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко та спікер Дмитро Разумков.

Пленарний тиждень у Раді: що на порядку денному

  • У період з 16 по 19 лютого Верховна Рада планує розглянути близько 10 важливих законопроєктів. Серед них є ініціативи про розмитнення авто, обіг зброї та пільги щодо "інвестнянь".
  • У вівторок 16 лютого, наприклад, планують розглянути законопроєкт щодо зупинки машин поліцією; ініціативу стосовно "податку на гугл"; податкові та митні пільги для "інвестнянь".
  • У середу 17 лютого скоріш за все розглядатимуть законопроєкт про туризм і рішення, хто призначатиме главу комісії щодо ігрового бізнесу.