Зброя, євробляхи і знову Вітренко: які питання "слуги" розглянуть на засіданні фракції

Чергове засідання фракції "Слуга народу" заплановане на 15 лютого. Парламентарі обговорюватимуть низку важливих питань.

Питань на порядку денному багато, зазначила Юлія Гришина. І додала: вони зі списку давно назрілих.

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Засідання "Слуги народу": що на порядку обговорення

Як пише депутка, розглядатимуть такі питання:

Чи можна всім дати можливість мати вогнепальну зброю.

Які податки повинні платити автомобілісти.

Як спростити і здешевити розмитнення авто на єврономерах.

Чи будуть знову голосувати за призначення Юрія Вітренка міністром енергетики.

Гришина багатозначно додала наприкінці, що це буде не єдиним кадровим питанням.

За призначення віцепрем'єром і міністром енергетики Юрія Вітренка намагалися голосувати двічі. 17 грудня за Вітренка проголосували лише 186 нардепів. 28 січня голосів було більше: 204. Однак цих голосів теж не вистачило. Депутати мають і втретє розглянути це питання. Принаймні про це повідомляв голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко та спікер Дмитро Разумков

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