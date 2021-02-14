Зброя, євробляхи і знову Вітренко: які питання "слуги" розглянуть на засіданні фракції

Джерело:Телеграм-канал Юлії Гришиної
Чергове засідання фракції "Слуга народу" заплановане на 15 лютого. Парламентарі обговорюватимуть низку важливих питань.
Питань на порядку денному багато, зазначила Юлія Гришина. І додала: вони зі списку давно назрілих.
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Як пише депутка, розглядатимуть такі питання:
Гришина багатозначно додала наприкінці, що це буде не єдиним кадровим питанням.Зверніть увагу. За призначення віцепрем'єром і міністром енергетики Юрія Вітренка намагалися голосувати двічі. 17 грудня за Вітренка проголосували лише 186 нардепів. 28 січня голосів було більше: 204. Однак цих голосів теж не вистачило. Депутати мають і втретє розглянути це питання. Принаймні про це повідомляв голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко та спікер Дмитро Разумков.