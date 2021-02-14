Зброя, євробляхи і знову Вітренко: які питання "слуги" розглянуть на засіданні фракції
Чергове засідання фракції "Слуга народу" заплановане на 15 лютого. Парламентарі обговорюватимуть низку важливих питань.
Джерело:Телеграм-канал Юлії Гришиної
Питань на порядку денному багато, зазначила Юлія Гришина. І додала: вони зі списку давно назрілих.
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Засідання "Слуги народу": що на порядку обговорення
Як пише депутка, розглядатимуть такі питання:
- Чи можна всім дати можливість мати вогнепальну зброю.
- Які податки повинні платити автомобілісти.
- Як спростити і здешевити розмитнення авто на єврономерах.
- Чи будуть знову голосувати за призначення Юрія Вітренка міністром енергетики.
Гришина багатозначно додала наприкінці, що це буде не єдиним кадровим питанням.
Пленарний тиждень у Раді: що на порядку денному
- У період з 16 по 19 лютого Верховна Рада планує розглянути близько 10 важливих законопроєктів. Серед них є ініціативи про розмитнення авто, обіг зброї та пільги щодо "інвестнянь".
- У вівторок 16 лютого, наприклад, планують розглянути законопроєкт щодо зупинки машин поліцією; ініціативу стосовно "податку на гугл"; податкові та митні пільги для "інвестнянь".
- У середу 17 лютого скоріш за все розглядатимуть законопроєкт про туризм і рішення, хто призначатиме главу комісії щодо ігрового бізнесу.
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