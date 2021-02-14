Чергове засідання фракції "Слуга народу" заплановане на 15 лютого. Парламентарі обговорюватимуть низку важливих питань.

Питань на порядку денному багато, зазначила Юлія Гришина. І додала: вони зі списку давно назрілих.

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Засідання "Слуги народу": що на порядку обговорення

Як пише депутка, розглядатимуть такі питання:

Чи можна всім дати можливість мати вогнепальну зброю.

Які податки повинні платити автомобілісти.

Як спростити і здешевити розмитнення авто на єврономерах.

Чи будуть знову голосувати за призначення Юрія Вітренка міністром енергетики.

Гришина багатозначно додала наприкінці, що це буде не єдиним кадровим питанням.

Зверніть увагу. За призначення віцепрем'єром і міністром енергетики Юрія Вітренка намагалися голосувати двічі. 17 грудня за Вітренка проголосували лише 186 нардепів. 28 січня голосів було більше: 204. Однак цих голосів теж не вистачило. Депутати мають і втретє розглянути це питання. Принаймні про це повідомляв голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко та спікер Дмитро Разумков.

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