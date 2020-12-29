2020 рік добігає кінця і десь інтуітивно хочеться сказати, що пройшов і добре. Приводів для радощів було небагато. Однак, якщо підбивати підсумки конкретно журналісткої роботи, то не так вже й погано.

Завдяки розслідуванням журналістів махінації з квартирами Нацгвардії підхопило НАБУ, Гладковський-молодший отримав підозру, а "велюровий карантин" схоже назавжди увійде в історію. Детальніше про зашквари 2020 року – у програмі "Наші гроші" на 24 каналі.

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Автолюбитель року

Здавалося б торішню "мама любит скорость" важко було переплюнути, але у 2020 році фігуранти змагались не за кількістю авто, а за швидкістю і вартістю тюнінгу. Оскільки цього року по всій країні з'явилися камери, у любителів швидкості – змагання стало цікавішим. А от тюнінг декому коштував посади. Перший номінант – СБУшника Віталій Герсак. Вже – ексСБУшника.

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На посаді в СБУ – Герсак роками секретив свою декларацію, а тому тривалий час не потрапляв до рук журналістів. Та й цілком міг ніколи не потрапити, якби не вона – наглухо тюнінгована Tundra, чий дизайн не налазив на голову, а вартість – на доходи пожиттєвого співробітника вітчизняних правоохоронних органів.

Довідка. Toyota Tundra, друге покоління, рестайлінг. Повнорозмірний пікап, який виробляють суто для американського ринку. В Україні, навіть в офіційному салоні Toyota, ви таку не купите.

Так журналісти і звернули увагу на Герсака, його родину, і оформлені на них – квартири, тачки, землі, сумнівний бізнес із кримінальним шлейфом. І маму, яка щиро старалася взяти відповідальність за багатство свого дорослого сина при погонах на свого бойфренда. Через пів року після нашого сюжету – Герсака звільнили з посади.

Toyota Tundra Віталія Герсака: дивіться фото

Наш другий номінант – Антон Яценко. Жага швидкості в нардепа схоже є в крові, а от жаги до сплати штрафів – нема. Влітку ми зафіксували, що лише за 50 днів роботи камер, Яценко порушив швидкісний режим 60 разів. І жодного з цих штрафів тоді не оплатив. І навряд в нього через це будуть проблеми, бо офіційно машина – на сестрі.

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Третій любитель швидкості – Олександр Дубінський. На камеру перед виборами він декілька разів їздив на велосипеді. А в реальності нардеп ганяє на зеленому кубіку, чорному Land Cruiser і Cadillac Escalade. Там де можна їхати 50 кілометрів за годину, Дубінський їде не менше ніж 120, а між тим встигає жувати пиріжок.

Карантинер року

Поки президент Володимир Зеленський у відео переконував, що правила одні для всіх, в реальності ще зі старту карантину дехто вирішив "забити" на обмеження. І поки звичайні підприємці звільняли людей і намагались в прямому сенсі вижити – бізнесмени з посадами влаштовували вечері для депутатів та не пускали поліцейських в заклад.

В номінації карантинер року змагаються: ресторан із багаторічним досвідом і піцею по 1000 гривень "Велюр" нардепа Миколи Тищенка. А його конкурентом виступає комплекс відпочинку під Києвом NAVY, відкритий буквально в серпні 2020 року. Власник – син головного завгоспа Нацполіції Івана Наумова.

► Відпочинковий комплекс NAVY

Басейни, шезлонги, ресторан, причал і концерти Брєжнєвої з Монатіком. Звідки у поліцейського завгоспа взялися гроші на будівництво цього комплексу, він так і не зізнався. Визнав лише, що закладом керує свіжостворена фірма його сина-студента. Щоправда, навіть це він визнав не одразу.

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А загалом, не так важливо, на кого з родини поліцейського записали цей бізнес, бо сам він регулярно керував тут ще до відкриття. Зокрема і в робочий час.

Історія з NAVY – така собі демонстрація поліцейського нахабства. Бо коли всім було зась – клуб копа продовжував працювати.



Відпочинковий комплекс NAVY / Фото Bihus.info

► "Велюр"

Така ж історія була і з "Велюром". Історія про цей ресторан найревізорнішого нардепа країни Миколи Тищенка за пів року стала істинно народною і мемною. "Велюром" почали називати відверте свинство і закриття очей на вимоги законів.

"Велюр" вбив шанси Миколи Тищенка на мерську гонку в Києві. "Велюри" наші колеги почали знаходити в усіх куточках країни. Ймовірно, ви прекрасно пам'ятаєте і самі, як нардепи "карантинили" в закладі свого колеги.



"Велюр" приймав гостей навіть під час карантину / Фото Bihus.info

Кому ж дісталась премія "Вата року", "Стартап року" та "Рембо року" – дивіться у програмі.