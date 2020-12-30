Чи зашкодить відносинам України та США справа з сином Байдена
Розслідування фінансової діяльності сина новообраного президента Джо Байдена жодним чином не зашкодить українсько-американській співпраці. Як і той факт, що міністерство юстиції США запросило інформацію, яка стосується роботи Гантера Байдена в українській компанії Burisma.
Україна не втручається у внутрішні справи будь-якої іноземної держави, зокрема і США. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.
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Що сказав Єнін
За словами заступника міністра, ця проблема скоріше стосується внутрішньополітичної ситуації в США.
Між Україною та США існує міждержавний договір про взаємну правову допомогу в кримінальних справах. У зазначеному документі визначені центральні компетентні органи. З американського боку це – Департамент юстиції, з українського – Офіс генерального прокурора. У разі надходження запитів відповідна правова допомога може бути надана,
– пояснив Єнін.
Він додав, що Україна жодним чином не втручається у внутрішні справи будь-якої іноземної держави. Ба більше, попри неодноразові провокації зі сторони третіх осіб, українській дипломатії вдалося зберегти баланс і не втратити підтримку міжнародних партнерів.
Гантер Байден і Україна: що відомо
- Гантер Байден у 2014 році увійшов до ради директорів української енергетичної компанії Burisma, власник якої був фігурантом низки корупційних розслідувань.
- У Burisma Байден-молодший працював до квітня 2019 року. Він контролював юридичні справи фірми та отримував зарплату у розмірі 50 тисяч доларів США.
- Однак у НАБУ заявили, що в справах, які відкрили щодо Burisma, мовиться про порушення упродовж 2010 – 2012 років. Тому справу проти Гантера закрили.
- На початку грудня 2020 року федеральні прокурори штату Делавер у США відкрили справу проти сина Байдена.
- Новообраний президент заявив, що надзвичайно пишається своїм сином, який "бореться зі складнощами та особистими нападками заради того, щоб стати сильнішим".
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