Розслідування фінансової діяльності сина новообраного президента Джо Байдена жодним чином не зашкодить українсько-американській співпраці. Як і той факт, що міністерство юстиції США запросило інформацію, яка стосується роботи Гантера Байдена в українській компанії Burisma.

Україна не втручається у внутрішні справи будь-якої іноземної держави, зокрема і США. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

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Що сказав Єнін

За словами заступника міністра, ця проблема скоріше стосується внутрішньополітичної ситуації в США.

Між Україною та США існує міждержавний договір про взаємну правову допомогу в кримінальних справах. У зазначеному документі визначені центральні компетентні органи. З американського боку це – Департамент юстиції, з українського – Офіс генерального прокурора. У разі надходження запитів відповідна правова допомога може бути надана,

– пояснив Єнін.

Він додав, що Україна жодним чином не втручається у внутрішні справи будь-якої іноземної держави. Ба більше, попри неодноразові провокації зі сторони третіх осіб, українській дипломатії вдалося зберегти баланс і не втратити підтримку міжнародних партнерів.

Зверніть увагу! Інавгурація Джозефа Байдена має відбутися 20 січня 2021 року, після затвердження Конгресом США результатів президентських виборів США 6 січня.

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