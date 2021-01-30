Зарплати у держкомпаніях розсекретять: Рада зробила перший крок

Розмір заробітної плати працівників державних компаній має бути відкритим. Верховна Рада у першому читанні підтримала відповідний законопроєкт.
Джерело: Верховна Рада
"Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях" із реєстраційним номером 3952 парламент голосував 29 січня. Його підтримали 282 депутати.
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Закон зобов'язуватиме державні компанії щомісяця публікувати інформацію про зарплати своїх працівників на офіційних сайтах. Відкритими для громадськості повинні бути:
На думку автора законопроєкту (першого віцеспікера Верховної Ради та депутата зі "Слуги народу" Руслана Стефанчука), все це "сприятиме прозорості їхньої діяльності й запобіганню корупційних правопорушень".
Після ухвалення закону та набуття ним чинності українці матимуть законне право на "отримання достовірної й повної інформації про витрачання коштів у державних компаніях" (про це мовиться у пояснювальній записці до документа).
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Закон стосуватиметься державних компаній, у статутному капіталі яких понад 50% акцій, часток чи паїв прямо або опосередковано належать державі або територіальній громаді. Це, наприклад:
Інформація про зарплати у цих компаніях набуде статусу публічної. Застосовувати той принцип, яким користувалися досі (інформації з обмеженим доступом) буде заборонено.
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