Зарплати у держкомпаніях розсекретять: Рада зробила перший крок

30 січня 2021 , 03:05
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Розмір заробітної плати працівників державних компаній має бути відкритим. Верховна Рада у першому читанні підтримала відповідний законопроєкт.

Джерело: Верховна Рада

"Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях" із реєстраційним номером 3952 парламент голосував 29 січня. Його підтримали 282 депутати.

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Що змінить закон про відкритість зарплат у держкомпаніях

Закон зобов'язуватиме державні компанії щомісяця публікувати інформацію про зарплати своїх працівників на офіційних сайтах. Відкритими для громадськості повинні бути:

  • Принципи формування зарплати.
  • Її розмір.
  • Винагороди та додаткові блага керівників та інших посадових осіб.

На думку автора законопроєкту (першого віцеспікера Верховної Ради та депутата зі "Слуги народу" Руслана Стефанчука), все це "сприятиме прозорості їхньої діяльності й запобіганню корупційних правопорушень".

Після ухвалення закону та набуття ним чинності українці матимуть законне право на "отримання достовірної й повної інформації про витрачання коштів у державних компаніях" (про це мовиться у пояснювальній записці до документа).

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Які державні компанії показуватимуть свої зарплати

Закон стосуватиметься державних компаній, у статутному капіталі яких понад 50% акцій, часток чи паїв прямо або опосередковано належать державі або територіальній громаді. Це, наприклад:

  • Банки – "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Укрексімбанк".
  • А також і НАК "Нафтогаз України", про зарплати в якому нічого відомо раніше не було.

Інформація про зарплати у цих компаніях набуде статусу публічної. Застосовувати той принцип, яким користувалися досі (інформації з обмеженим доступом) буде заборонено.

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