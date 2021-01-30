Розмір заробітної плати працівників державних компаній має бути відкритим. Верховна Рада у першому читанні підтримала відповідний законопроєкт.

Джерело: Верховна Рада

"Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях" із реєстраційним номером 3952 парламент голосував 29 січня. Його підтримали 282 депутати.

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Що змінить закон про відкритість зарплат у держкомпаніях

Закон зобов'язуватиме державні компанії щомісяця публікувати інформацію про зарплати своїх працівників на офіційних сайтах. Відкритими для громадськості повинні бути:

Принципи формування зарплати.

Її розмір.

Винагороди та додаткові блага керівників та інших посадових осіб.

На думку автора законопроєкту (першого віцеспікера Верховної Ради та депутата зі "Слуги народу" Руслана Стефанчука), все це "сприятиме прозорості їхньої діяльності й запобіганню корупційних правопорушень".

Після ухвалення закону та набуття ним чинності українці матимуть законне право на "отримання достовірної й повної інформації про витрачання коштів у державних компаніях" (про це мовиться у пояснювальній записці до документа).

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Які державні компанії показуватимуть свої зарплати

Закон стосуватиметься державних компаній, у статутному капіталі яких понад 50% акцій, часток чи паїв прямо або опосередковано належать державі або територіальній громаді. Це, наприклад:

Банки – "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Укрексімбанк".

А також і НАК "Нафтогаз України", про зарплати в якому нічого відомо раніше не було.

Інформація про зарплати у цих компаніях набуде статусу публічної. Застосовувати той принцип, яким користувалися досі (інформації з обмеженим доступом) буде заборонено.

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