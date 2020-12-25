Зарплата Венедіктової: скільки грошей генпрокурорка отримала на посаді
За понад 8 місяців роботи на посаді генпрокурорка Ірина Венедіктова отримала близько 630 тисяч гривень. Натомість зарплати деяких її заступників – вищі.
Яка зарплата у Венедіктової
Так, загальна сума зарплати Венедіктової за період з 17 березня по 30 листопада становить 631 020 гривень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора у відповідь на запит 24 каналу.
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Відтак генпрокурорка отримувала близько 78 тисяч гривень на місяць.
Скільки отримали заступники Венедіктової
Найбільшу зарплату від початку року отримав заступник генпрокурорки Гюндуз Мамедоа – 1,1 мільйона гривень, а також заступник генпрокурорки та глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький – 1,8 мільйона гривень. Інші заступники з часу призначення на посаду отримали дещо менші суми:
- перший заступник Віталій Касько – 828 615 гривень;
- заступник Віктор Чумак – 646 449 гривень;
- заступник Віктор Трепак – 739 288 гривень;
- перший заступник Роман Говда – 414 183 гривень;
- заступник Андрій Любович – 361 354 гривень;
- заступник Олексій Симоненко – 552 800 гривень;
- заступник Ігор Мустець – 536 792 гривень;
- заступник Максим Якубовський – 290 890 гривень.
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Зарплата Венедіктової та заступників / Запит 24 каналу
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