За понад 8 місяців роботи на посаді генпрокурорка Ірина Венедіктова отримала близько 630 тисяч гривень. Натомість зарплати деяких її заступників – вищі.

Яка зарплата у Венедіктової

Так, загальна сума зарплати Венедіктової за період з 17 березня по 30 листопада становить 631 020 гривень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора у відповідь на запит 24 каналу.

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Відтак генпрокурорка отримувала близько 78 тисяч гривень на місяць.

Зверніть увагу! Венедіктову призначили генпрокуроркою 17 березня. Проте президент Володими Зеленський восени наголошував, що дає чиновниці час до кінця року, аби показати результати.

Скільки отримали заступники Венедіктової

Найбільшу зарплату від початку року отримав заступник генпрокурорки Гюндуз Мамедоа – 1,1 мільйона гривень, а також заступник генпрокурорки та глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький – 1,8 мільйона гривень. Інші заступники з часу призначення на посаду отримали дещо менші суми:

перший заступник Віталій Касько – 828 615 гривень;

заступник Віктор Чумак – 646 449 гривень;

заступник Віктор Трепак – 739 288 гривень;

перший заступник Роман Говда – 414 183 гривень;

заступник Андрій Любович – 361 354 гривень;

заступник Олексій Симоненко – 552 800 гривень;

заступник Ігор Мустець – 536 792 гривень;

заступник Максим Якубовський – 290 890 гривень.

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Зарплата Венедіктової та заступників / Запит 24 каналу



Зарплата Венедіктової та заступників / Запит 24 каналу