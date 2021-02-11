Зарплата Венедіктової: скільки генпрокурорка отримала за січень 2021 року

Розмір посадового окладу Ірини Венедіктової з січня 2021 року становить понад 70 000 гривень. Це трохи менше, ніж середня місячна зарплата очільниці Офісу генпрокурора у 2020 році.

Інформацію про зарплату чиновниці виданню надали в Офісі генпрокурора. Там додали, що відповідно до наказів генпрокурорки та штатного розпису Офісу генпрокурора посади консультанта та помічника не передбачені.

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Скільки Венедіктова отримала у січні

Зі січня 2021 року її посадовий оклад становить 70 720 гривень.

Відшкодувань генпрокурорці у січні не виплачували. Тобто вона не отримала компенсацій витрат, пов'язаних з виконанням службових повноважень, витрат на проїзд, відшкодувань за телефонні розмови, оренди приміщень.

Що відомо про призначення Венедіктової на посаду? Вона очолила Офіс генпрокурора 17 березня 2020 року. Восени президент Володимир Зеленський наголошував, що дає чиновниці час до кінця року, аби показати результати. Венедіктова зберігає посаду й у 2021 році.