Зарплата Венедіктової: скільки генпрокурорка отримала за січень 2021 року

Джерело:"Фактор"
Розмір посадового окладу Ірини Венедіктової з січня 2021 року становить понад 70 000 гривень. Це трохи менше, ніж середня місячна зарплата очільниці Офісу генпрокурора у 2020 році.
Інформацію про зарплату чиновниці виданню надали в Офісі генпрокурора. Там додали, що відповідно до наказів генпрокурорки та штатного розпису Офісу генпрокурора посади консультанта та помічника не передбачені.
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Зі січня 2021 року її посадовий оклад становить 70 720 гривень.
Відшкодувань генпрокурорці у січні не виплачували. Тобто вона не отримала компенсацій витрат, пов'язаних з виконанням службових повноважень, витрат на проїзд, відшкодувань за телефонні розмови, оренди приміщень.Зверніть увагу! За понад 8 місяців роботи у 2020 році на посаді генпрокурорка Ірина Венедіктова заробила приблизно 630 тисяч гривень. Її середня місячна зарплата становила 78 тисяч гривень. Скільки отримали її заступники, читайте тут.