Зарплата Венедіктової: скільки генпрокурорка отримала за січень 2021 року

11 лютого 2021 , 12:46
Читать новость на русском

Джерело:

"Фактор"

Розмір посадового окладу Ірини Венедіктової з січня 2021 року становить понад 70 000 гривень. Це трохи менше, ніж середня місячна зарплата очільниці Офісу генпрокурора у 2020 році.

Інформацію про зарплату чиновниці виданню надали в Офісі генпрокурора. Там додали, що відповідно до наказів генпрокурорки та штатного розпису Офісу генпрокурора посади консультанта та помічника не передбачені.

Читайте також Підсумки діяльності Венедіктової: чи виправдала вона очікування Зеленського

Скільки Венедіктова отримала у січні

Зі січня 2021 року її посадовий оклад становить 70 720 гривень.

Відшкодувань генпрокурорці у січні не виплачували. Тобто вона не отримала компенсацій витрат, пов'язаних з виконанням службових повноважень, витрат на проїзд, відшкодувань за телефонні розмови, оренди приміщень.

Зверніть увагу! За понад 8 місяців роботи у 2020 році на посаді генпрокурорка Ірина Венедіктова заробила приблизно 630 тисяч гривень. Її середня місячна зарплата становила 78 тисяч гривень. Скільки отримали її заступники, читайте тут.

Що відомо про призначення Венедіктової на посаду?

Вона очолила Офіс генпрокурора 17 березня 2020 року. Восени президент Володимир Зеленський наголошував, що дає чиновниці час до кінця року, аби показати результати. Венедіктова зберігає посаду й у 2021 році.