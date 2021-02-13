Скільки Тупицький заробив у січні, поки не ходив на роботу в КСУ: відома сума
Очільник КСУ Олександр Тупицький, якого тимчасового відсторонили від роботи, продовжує отримувати зарплату. За січень 2021 року він заробив 320 тисяч гривень.
Джерело:"Українські новини"
Співробітники Управління держохорони кілька разів не пускали Тупицького до будівлі КСУ після його повернення з відпустки. У суді запевнили, що через це суддя нібито працює у дистанційному режимі.
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За інформацією КСУ, загальний розмір заробітної плати, яку за січень 2021 року отримав Олександр Тупицький, сягає 322 748,54 гривні. При цьому:
- оклад – 197 тисяч гривень;
- за наукову ступінь – 29,5 тисяч гривень;
- за вислугу років – 157 тисяч гривень;
- за адміністративну (керівну) посаду – 29,5 тисяч гривень;
- за доступ до державної таємниці – ще 19,7 тисячі гривень.
Зарплата Тупицького у січні / Фото "Українські новини"
Раніше у КСУ заявляли, що без відстороненого Тупицького судді не можуть отримати зарплати. Мовляв, для цього йому нібито необхідно потрапити у будівлю установи.
Зарплата Тупицького у 2020 році
За 2020 рік Олександр Тупицький на посаді голови Конституційного суду заробив понад 3,7 мільйона гривень. Щомісяця в середньому він отримував 309 586,25 гривні.
Варто зауважити, що ця сума є у кілька разів більшою, ніж заробіток українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та низки інших урядовців.
Відсторонення глави КСУ: коротко
- Олександра Тупицького підозрюють у підкупі свідка та неправдивих показах. Йдеться про махінації з активами Зуєвського енергомеханічного заводу.
- Через це 29 грудня главу Конституційного Суду відсторонили з посади на 2 місяці. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.
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