Міністр оборони Андрій Таран за 2020 рік отримав близько 750 тисяч гривень. Відтак середня місячна зарплата політика становила близько 75 тисяч гривень.

Так, Тарану нарахували 753 171 гривню. Про це повідомили у Міністерстві оборони України у відповідь на запит 24 каналу.

Читайте також Зарплата Дмитра Кулеби: скільки у 2020 році заробив глава МЗС

Скільки Таран отримував помісячно

Березень – 64 391 гривню;

квітень – 47 230 гривень;

травень – 47 230 гривень;

червень – 47 230 гривень;

липень – 47 230 гривень;

серпень – 47 230 гривень;

вересень – 80 023 гривні;

жовтень – 73 173 гривні;

листопад – 148 604 гривні;

грудень – 150 827 гривень.

Зверніть увагу! У листопаді та грудні Таран отримав більшу зарплату, адже йому нарахували близько 75 тисяч гривень матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оздоровлення.

Що відомо про Тарана