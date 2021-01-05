Зарплата Тарана: скільки отримує міністр оборони
Міністр оборони Андрій Таран за 2020 рік отримав близько 750 тисяч гривень. Відтак середня місячна зарплата політика становила близько 75 тисяч гривень.
Так, Тарану нарахували 753 171 гривню. Про це повідомили у Міністерстві оборони України у відповідь на запит 24 каналу.
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Скільки Таран отримував помісячно
- Березень – 64 391 гривню;
- квітень – 47 230 гривень;
- травень – 47 230 гривень;
- червень – 47 230 гривень;
- липень – 47 230 гривень;
- серпень – 47 230 гривень;
- вересень – 80 023 гривні;
- жовтень – 73 173 гривні;
- листопад – 148 604 гривні;
- грудень – 150 827 гривень.
Що відомо про Тарана
- Таран розпочав військову кар'єру у 1992 році. Спочатку працював у центральному апараті Міноборони України, а згодом – в головному управлінні розвідки.
- У 2015 – 2016 роках був першим заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ. Однак у 2016 році його звільнили в запас через вік.
- У 2019 році балотувався до Верховної Ради від партії "Сила і честь".
- Міністром оборони Тарана призначили у березні 2020 року.
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