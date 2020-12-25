Олексій Резніков заробив за 9 місяців 2020 року понад 330 тисяч гривень. Таку суму він отримав за виконання обов'язків на посаді віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зарплата Олексія Резнікова за березень – листопад 2020 року майже така, як і у прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Про це свідчать дані, які 24 каналу повідомили у Кабміні.

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Яку зарплату Резніков отримав у 2020 році по місяцях:

березень – 37 025,40 гривні;

квітень – 38 020,15 гривні;

травень – 38 020,15 гривні;

червень – 37 430,18 гривні;

липень – 40 325,38 гривні;

серпень – 39 172,54 гривні;

вересень – 44 927,04 гривні;

жовтень – 43 720,15 гривні;

листопад – 18 714,53 гривні.

Загалом віцепрем'єр заробив 337 355,52 гривні.

Зверніть увагу! Усі ці суми вказані вже з вирахуванням податків. Тобто саме стільки фактично отримав Резніков.

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