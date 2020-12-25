Зарплата Резнікова: скільки у 2020 році заробив віцепрем'єр
Олексій Резніков заробив за 9 місяців 2020 року понад 330 тисяч гривень. Таку суму він отримав за виконання обов'язків на посаді віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Зарплата Олексія Резнікова за березень – листопад 2020 року майже така, як і у прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Про це свідчать дані, які 24 каналу повідомили у Кабміні.
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Яку зарплату Резніков отримав у 2020 році по місяцях:
- березень – 37 025,40 гривні;
- квітень – 38 020,15 гривні;
- травень – 38 020,15 гривні;
- червень – 37 430,18 гривні;
- липень – 40 325,38 гривні;
- серпень – 39 172,54 гривні;
- вересень – 44 927,04 гривні;
- жовтень – 43 720,15 гривні;
- листопад – 18 714,53 гривні.
Загалом віцепрем'єр заробив 337 355,52 гривні.
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Що відомо про Олексія Резнікова: основне
- Народився 18 червня 1966 року у Львові. Навчався у Львівському державному університеті імені Івана Франка.
- Був співзасновником брокерської компанії. Працював заступником Голови Центру розвитку українського законодавства в Києві.
- Заснував компанію "Правіс", яку пізніше перейменували на "Резніков, Власенко і партнери".
- Був адвокатом президента Віктора Ющенка.
- У 2008 році до 2014 року Резніков був депутатом Київської міськради VI скликання. А згодом став заступником глави КМДА.
- Крім того, відповідав за проведення й організацію конкурсу "Євробачення".
- У 2019 році Володимир Зеленський призначив Резнікова представником України у тристоронній контактній групі.
- Віцепрем'єром, а також міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України став 4 березня 2020 року.
- Детальнішу біографію Резнікова читайте тут.
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