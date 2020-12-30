За 2020 рік міністру юстиції Денисові Малюсьці нарахували понад 600 тисяч гривень зарплати. Однак після сплати податків урядовець отримав на 100 тисяч менше.

Середньомісячна зарплата Малюськи становила 53 226 гривень. Про це повідомили у Міністерстві юстиції у відповідь на запит 24 каналу. До теми Скільки Денис Шмигаль заробив за 2020 рік: зарплата прем'єр-міністра України Скільки грошей отримав Малюська за рік Без сплати податків – 638 719 гривень,

після сплати податків – 514 169 гривень. Зарплата Малюськи помісячно січень – 19 960 гривень;

лютий – 39 883 гривні;

березень – 74 652 гривні;

квітень – 47 230 гривень;

травень – 47 230 гривень;

червень – 47 230 гривень;

липень – 47 230 гривень;

серпень – 49 489 гривень;

вересень – 67 916 гривень;

жовтень – 67 708 гривень;

листопад – 65 094 гривні;

грудень – 65 094 гривні. Що відомо про Малюську Малюська – український юрист та урядовець.

У 2004 – 2005 роках заснував адвокатські об'єднання, одне з яких потім очолив.

У 2010 році працював консультантом з розвитку приватного сектора Групи Світового банку.

Малюську обрали депутатом до парламенту від партії "Слуга народу" у 2019 році.

Урядовець очолює Мін'юст вже понад рік. На посаду міністра його призначили 29 серпня 2019 року. Читайте також Зарплата Венедіктової: скільки грошей генпрокурорка отримала на посаді