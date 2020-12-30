Понад пів мільйона гривень за рік: зарплата очільниці Мінсоцполітики Лазебної в 2020 році
Марина Лазебна на посаді міністра соціальної політики з 5 березня по 31 грудня заробила понад пів мільйона гривень. У середньому її місячна заробітна плата становила понад 50 тисяч гривень. Але це до сплати всіх необхідних податків і зборів. Зауважимо, що чистими на руки міністерка отримала трохи меншу суму.
Про зарплату Марини Лазебної в 2020 році розповіли у Секретаріаті Кабінету Міністрів. 24 канал отримав від них відповідь на запит щодо цієї інформації.
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Згідно з оприлюдненими даними, найбільше Лазебна оримала в листопаді – понад 100 тисяч гривень, а найменше в жовтні – майже 25 тисяч гривень після сплати всіх податків.
Зарплата Лазебної у 2020 році без врахування податків і зборів
- Березень – 55 193,15 гривні.
- Квітень – 47 230 гривень.
- Травень – 47 230 гривень.
- Червень – 47 230 гривень.
- Липень – 47 230 гривень.
- Серпень – 93 955,4 гривні.
- Вересень – 67 916,6 гривні.
- Жовтень – 30 997,14 гривні.
- Листопад – 158 933,35 гривні.
- Грудень – 65 094 гривні.
- Разом – 661 009,64 гривні.
Скільки отримала Лазебна на руки в 2020 році
- Березень – 44 430,48 гривні.
- Квітень – 38 020,15 гривні.
- Травень – 38 020,15 гривні.
- Червень – 38 020,15 гривні.
- Липень – 38 020,15 гривні.
- Серпень – 75 634, 10 гривні.
- Вересень – 54 672,86 гривні.
- Жовтень – 24 952,69 гривні.
- Листопад – 127 941,35 гривні.
- Грудень – 52 400,67 гривні.
- Разом – 532 112,75 гривні.
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Додамо, що у 2020 році очільниця Мінсоцполітики сплатила загалом майже 129 тисяч податків і зборів.
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