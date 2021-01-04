Зарплата Дмитра Кулеби: скільки у 2020 році заробив глава МЗС
Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба у 2020 році заробив понад 700 тисяч гривень. У березні – травні та липні – червні він отримував місячну зарплату у розмірі від понад 45 до майже 54 тисяч гривень.
Більшими були суми у червні, а також восени і наприкінці року. Про це розповіли у відомстві у відповідь на запит 24 каналу.
Дивіться також Скільки заробив міністр інфраструктури Криклій у 2020 році: сума
Зарплата Дмитра Кулеби у 2020 році:
- у березні – 45 994,29 гривні;
- у квітні – 52 720,95 гривні;
- у травні – 47 230,00 гривні;
- у червні – 79 519,15 гривні;
- у липні – 47 230,00 гривні;
- у серпні – 53 921,78 гривні;
- у вересні – 80 296,35 гривні;
- у жовтні – 76 239,54 гривні;
- у листопаді – 75 943,00 гривні;
- у грудні – 149 725,90 гривні.
Загалом глава МЗС Дмитро Кулеба у 2020 році заробив 708 тисяч 820 гривень.
Що відомо про Дмитра Кулебу: коротко
- Це наймолодший в історії глава МЗС України.
- Раніше обіймав посади віцепрем'єр-міністра України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, постійного представника України при Раді Європи, посла з особливих доручень МЗС України.
- Брав активну участь у Революції Гідності.
- В уряді Дениса Шмигаля працює з 4 березня 2020 року.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter