Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба у 2020 році заробив понад 700 тисяч гривень. У березні – травні та липні – червні він отримував місячну зарплату у розмірі від понад 45 до майже 54 тисяч гривень.

Більшими були суми у червні, а також восени і наприкінці року. Про це розповіли у відомстві у відповідь на запит 24 каналу.

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Зарплата Дмитра Кулеби у 2020 році:

у березні – 45 994,29 гривні;

у квітні – 52 720,95 гривні;

у травні – 47 230,00 гривні;

у червні – 79 519,15 гривні;

у липні – 47 230,00 гривні;

у серпні – 53 921,78 гривні;

у вересні – 80 296,35 гривні;

у жовтні – 76 239,54 гривні;

у листопаді – 75 943,00 гривні;

у грудні – 149 725,90 гривні.

Зверніть увагу! Дмитра Кулебу призначили у Кабінет Міністрів саме у березні 2020 року. До цього цю посаду обіймав його попередник Вадим Пристайко.

Загалом глава МЗС Дмитро Кулеба у 2020 році заробив 708 тисяч 820 гривень.

Що відомо про Дмитра Кулебу: коротко