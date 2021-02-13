Серед усіх членів Кабінету Міністрів найбільшу зарплату в січні 2021 року отримав Міністр оборони Андрій Таран. Але все ж це менше, ніж заробив заступник очільника МЗС Дмитро Сенік.

За січень Таран заробив 78 897 гривень. Щоправда, це удвічі менше, ніж у грудні 2020 року. Натомість зарплата Сеніка становить 129 225 гривень. Окрім окладу та надбавок, йому також виплатили відпускні та матеріальну допомогу на оздоровлення (трохи більше ніж 73 тисячі гривень).

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Для порівняння: очільник Кабміну Денис Шмигаль має 58 750 гривень. А найнижча зарплата була у міністра культури Олександра Ткаченка – 45 680 гривень.

Скільки у січні заробили інші посадовці у Кабміні

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков – 61 868 гривень.

– 61 868 гривень. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба – 77 042 гривні.

– 77 042 гривні. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов – 74 291 гривня.

– 74 291 гривня. Віцепрем'єр із питань євроінтеграції Ольга Стефанішина – 58 750 гривень.

– 58 750 гривень. Міністр інфраструктури Владислав Криклій – 73 429 гривень.

– 73 429 гривень. Віцепрем'єр із питань окупованих територій Олексій Резніков – 58 689 гривень.

– 58 689 гривень. Міністр фінансів Сергій Марченко – 67 928 гривень.

– 67 928 гривень. Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов – 56 026 гривень.

– 56 026 гривень. Міністр захисту довкілля Роман Абрамовський – 66 036 гривень.

– 66 036 гривень. Міністр освіти Сергій Шкарлет – 55 259 гривень.

Міністр юстиції Денис Малюська – 65 094 гривень.

– 65 094 гривень. Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна – 55 030 гривень.

– 55 030 гривень. Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт – 65 094 гривень.

– 65 094 гривень. Віцепрем'єр, міністра цифрофої трансформації Михайло Федоров – 50 961 гривня.

– 50 961 гривня. Міністр соцполітики Марина Лазебна – 65 094 гривнію

– 65 094 гривнію Виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко – 48 373 гривні.

– 48 373 гривні. Міністр розвитку громад Олексій Чернишов – 64 728 гривень.

– 64 728 гривень. Міністр розвитку економіки Ігор Петрашко – 62 708 гривень.

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Найбільші зарплати серед заступників міністрів (окрім Сеніка)

Перший заступник міністра інфраструктури Дмитро Абрамович – 117 999 гривень (майже 56 тисяч він отримав як відпускні та допомогу на оздоровлення).

– 117 999 гривень (майже 56 тисяч він отримав як відпускні та допомогу на оздоровлення). Заступник міністра з питань окупованих територій Ігор Яременко – 115 139 гривень (майже 66 тисяч йому виділили допомогу для вирішення соціально-побутових питань).

– 115 139 гривень (майже 66 тисяч йому виділили допомогу для вирішення соціально-побутових питань). Заступник міністра енергетики Юрій Бойко – 87 116 гривень.

– 87 116 гривень. Перший заступник міністра культури Ростислав Карандєєв – 80 555 гривень.

– 80 555 гривень. Заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак – 74 532 гривні.

– 74 532 гривні. Заступниця міністра освіти Любомира Мандзій – 74 101 гривня.

74 101 гривня. Заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко – 73 231 гривня.

– 73 231 гривня. Заступник міністра оборони Олександр Миронюк 70 982 гривні.

70 982 гривні. Заступник міністра з питань євроінтеграції Ірина Ставчук – 66 861 гривня.

– 66 861 гривня. Заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко – 65 458 гривень.

– 65 458 гривень. Зарплата решти в середньому становить 40 – 60 тисяч гривень.

Двоє людей і більше понад 60 тисяч гривень отримують у:

Міністерстві захисту довкілля,

Міноборони,

МОН,

Мінсоцполітики (4 особи – понад 70 тисяч),

Мінкульті (2 – понад 80 тисяч).

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Як відрізняється мінімальна зарплата в Україні та у її сусідках / Інфографіка 24 каналу