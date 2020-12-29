У 2020 році міністр захисту довкілля та природних ресурів Роман Абрамовський заробив майже 300 тисяч гривень зарплати. Таку суму нарахували чиновнику від серпня.

За 5 місяців зарплата Абрамовського склала 296 227 гривень. Про це повідомили у Міністерстві захисту природних ресурсів та довкілля у відповідь на запит 24 каналу.

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Скільки отримував Абрамовський

серпень – 53 390 гривень;

вересень – 59 311 гривню;

жовтень – 59 377 гривень;

листопад – 59 053 гривні;

грудень – 65 094 гривень.

Зауважимо, раніше Абрамовський зізнався, що отримав за листопад близько 40 тисяч гривень. Тому, ймовірно, вищезазначені суми вказані без вирахування усіх податків.

Зверніть увагу! Абрамовський 15 грудня подав заяву на звільнення. Проте Верховна Рада зняла з порядку денного питання про його відставку.

Що відомо про Романа Абрамовського