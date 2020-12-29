Зарплата Абрамовського: скільки отримує очільник Мінекології
У 2020 році міністр захисту довкілля та природних ресурів Роман Абрамовський заробив майже 300 тисяч гривень зарплати. Таку суму нарахували чиновнику від серпня.
За 5 місяців зарплата Абрамовського склала 296 227 гривень. Про це повідомили у Міністерстві захисту природних ресурсів та довкілля у відповідь на запит 24 каналу.
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Скільки отримував Абрамовський
- серпень – 53 390 гривень;
- вересень – 59 311 гривню;
- жовтень – 59 377 гривень;
- листопад – 59 053 гривні;
- грудень – 65 094 гривень.
Зауважимо, раніше Абрамовський зізнався, що отримав за листопад близько 40 тисяч гривень. Тому, ймовірно, вищезазначені суми вказані без вирахування усіх податків.
Що відомо про Романа Абрамовського
- Абрамовський – український бізнесмен та політик. Чоловік разом зі своєю дружиною володіють частками кількох компаній.
- В уряді Абрамовський працює з 2015 року. Спочатку він був заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, потім заступником очільник Міненергетики.
- У червні 2020 року Верховна Рада призначила Абрамовського міністром захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України.
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