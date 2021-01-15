У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який стосується вимог до транспортних перевізників. Відтак, для міського громадського транспорту можуть заборонити використовувати старі або в поганому стані автобуси.

Транспортні послуги пропонують закуповувати через Prozorro

Як розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій, міста самі можуть визначати ціну за кілометри, які обслуговують перевізники. Про це урядовець написав у фейсбуці.

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Для цього, ми взагалі міняємо підхід та пропонуємо замість не завжди прозорих конкурсів на маршрути почати закуповувати транспортну послугу через ProZorro. Це відкрита та прозора конкуренція, а конкуренція завжди підвищує якість,

– написав Криклій.

Ухвалення законопроєкту дозволить завершити дискримінацію пільгових категорій пасажирів, адже оплачуватимуть кілометри.

У громадському транспорті пропонують встановити валідатори

Також у документі пропонують встановити трекери та валідатори в громадському транспорті, аби була можлива електронна оплата.

Цікаво! За словами Криклія, участь у розробці законопроєкту взяли експерти, а також представники місцевої влади.