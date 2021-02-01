Зараз Україна, а наступними можуть бути США: Зеленський про війну з Росією

Володимир Зеленський заявив, що першим кроком до війни на Донбасі була інформаційна атака. У США мають розуміти: наразі Україна прийняла на себе удар від Росії, однак наступним може бути хто завгодно. Зокрема, самі Штати.
Джерело: Axios
За словами Зеленського, військової допомоги від США наразі недостатньо.
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Водночас Україна вдячна, що цьогоріч у Штатах на летальне озброєння для України виділили на 25 мільйонів доларів більше.
Однак, за словами українського президента, навіть цих грошей недостатньо, щоб вести інформаційну війну.
Наразі пріоритетом є говорити про центр протидії кібератакам.
Зараз – Україна, а хто наступний. Може бути будь-яка європейська країна, можуть бути США,
– наголосив Зеленський.