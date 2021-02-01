Володимир Зеленський заявив, що першим кроком до війни на Донбасі була інформаційна атака. У США мають розуміти: наразі Україна прийняла на себе удар від Росії, однак наступним може бути хто завгодно. Зокрема, самі Штати.

Джерело: Axios

За словами Зеленського, військової допомоги від США наразі недостатньо.

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Водночас Україна вдячна, що цьогоріч у Штатах на летальне озброєння для України виділили на 25 мільйонів доларів більше.

Однак, за словами українського президента, навіть цих грошей недостатньо, щоб вести інформаційну війну.

Наразі пріоритетом є говорити про центр протидії кібератакам.

Зараз – Україна, а хто наступний. Може бути будь-яка європейська країна, можуть бути США,

– наголосив Зеленський.

Що ще сказав Зеленський

Наразі США є яскравим прикладом того, як у світі відбуваються інформаційні війни, кібератаки.

Відстань між країнами у світі більше немає жодного значення.

Світ розмовляє про "ядерну зброю, про роззброєння, що ядерної зброї не має бути, адже це потенційне знищення світу".

Однак інформаційні війни вже давно стали небезпечнішими. Бо вони – не заборонені.

Війна на Донбасі почалася з інформаційної атаки. Людям прищеплювали, що "там, у Києві, вас не поважають, там, у Києві, забороняють вам розмовляти російською мовою".