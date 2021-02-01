Зараз Україна, а наступними можуть бути США: Зеленський про війну з Росією
Володимир Зеленський заявив, що першим кроком до війни на Донбасі була інформаційна атака. У США мають розуміти: наразі Україна прийняла на себе удар від Росії, однак наступним може бути хто завгодно. Зокрема, самі Штати.
Джерело: Axios
За словами Зеленського, військової допомоги від США наразі недостатньо.
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Водночас Україна вдячна, що цьогоріч у Штатах на летальне озброєння для України виділили на 25 мільйонів доларів більше.
Однак, за словами українського президента, навіть цих грошей недостатньо, щоб вести інформаційну війну.
Наразі пріоритетом є говорити про центр протидії кібератакам.
Зараз – Україна, а хто наступний. Може бути будь-яка європейська країна, можуть бути США,
– наголосив Зеленський.
Що ще сказав Зеленський
- Наразі США є яскравим прикладом того, як у світі відбуваються інформаційні війни, кібератаки.
- Відстань між країнами у світі більше немає жодного значення.
- Світ розмовляє про "ядерну зброю, про роззброєння, що ядерної зброї не має бути, адже це потенційне знищення світу".
- Однак інформаційні війни вже давно стали небезпечнішими. Бо вони – не заборонені.
- Війна на Донбасі почалася з інформаційної атаки. Людям прищеплювали, що "там, у Києві, вас не поважають, там, у Києві, забороняють вам розмовляти російською мовою".
- Однак Зеленський наголосив, що це – брехня. Він народився у російськомовній сім'ї і має родичів в Одесі. Там близько 80% розмовляють російською. Водночас "одесити так само захищали Україну із самого початку війни, як кожен з нас".
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