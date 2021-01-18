Заради порятунку Татарова ОП готує закон, який знищить антикорупційну реформу, – Шабунін
Антикорупційний активіст Віталій Шабунін заявив, що Офіс Президента готує терміновий законопроєкт. Його напрацьовують для порятунку заступника керівника ОП Олега Татарова, якого підозрюють у причетності до корупційної схеми.
Відповідний законопроєкт зруйнує антикорупційну реформу в Україні, а також негативно вплине на відносини нашої держави із західними партнерами. Про це Шабунін написав у своєму телеграм-каналі.
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Що передбачає законопроєкт
- З підслідності Національного антикорупційного бюро забирають топпосадовців. Шабунін розповів, що натомість детективів завалюють дрібною корупцією.
- Підривають конституційність Вищого антикорупційного суду, роблячи його спеціальним, а не спеціалізованим.
- Законопроєкт дає генпрокурору право забирати справи НАБУ.
- Співпраця із закордонними колегами переходить від НАБУ до Офісу генпрокурора.
Це так Офіс Президента відреагував на рішення ВАКС, де чорним по білому написано: "справа Татарова – бетонна підслідність НАБУ",
– наголосив Шабунін.
Він додав, що крім порятунку Татарова, законопроєкт підриває основні досягнення України у співпраці з МВФ та західними партнерами.
"Незалежність НАБУ, підслідність органу топкорупції, конституційність ВАКС, можливість вести міжнародну співпрацю НАБУ і САП – це все базові умови співпраці України з Заходом", – наголосив голова "Центру протидії корупції".
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Він додав, що саме Зеленський на початку своєї каденції повернув НАБУ право співпрацювати напряму з міжнародними партнерами і повноцінно запустив ВАКС.
Головне про справу Татарова
- У грудні Татарову оголосили підозру у причетності до схеми із заволодіння квартирами Нацгвардії, що принесла державі збитків на 81 мільйон гривень.
- НАБУ запросило для нього арешт.
- Напередодні обрання запобіжного заходу Офіс генпрокурора передав справу Татарова до СБУ.
- НАБУ звинуватило Офіс генпрокурора у безпрецедентному втручанні у розслідування.
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