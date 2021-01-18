Антикорупційний активіст Віталій Шабунін заявив, що Офіс Президента готує терміновий законопроєкт. Його напрацьовують для порятунку заступника керівника ОП Олега Татарова, якого підозрюють у причетності до корупційної схеми.

Відповідний законопроєкт зруйнує антикорупційну реформу в Україні, а також негативно вплине на відносини нашої держави із західними партнерами. Про це Шабунін написав у своєму телеграм-каналі.

До теми Рішення ВАКС щодо справи Татарова: що насправді відбулося

Що передбачає законопроєкт

З підслідності Національного антикорупційного бюро забирають топпосадовців. Шабунін розповів, що натомість детективів завалюють дрібною корупцією.

Підривають конституційність Вищого антикорупційного суду, роблячи його спеціальним, а не спеціалізованим.

Законопроєкт дає генпрокурору право забирати справи НАБУ.

Співпраця із закордонними колегами переходить від НАБУ до Офісу генпрокурора.

Це так Офіс Президента відреагував на рішення ВАКС, де чорним по білому написано: "справа Татарова – бетонна підслідність НАБУ",

– наголосив Шабунін.

Він додав, що крім порятунку Татарова, законопроєкт підриває основні досягнення України у співпраці з МВФ та західними партнерами.

"Незалежність НАБУ, підслідність органу топкорупції, конституційність ВАКС, можливість вести міжнародну співпрацю НАБУ і САП – це все базові умови співпраці України з Заходом", – наголосив голова "Центру протидії корупції".

Читайте також Заступник голови ОП Татаров оплатив навчання у Вашингтоні: вартість

Він додав, що саме Зеленський на початку своєї каденції повернув НАБУ право співпрацювати напряму з міжнародними партнерами і повноцінно запустив ВАКС.

Головне про справу Татарова