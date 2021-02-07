Зеленський доручив запустити програму підготовки конструкторів для "Антонова"

В Україні мають створити спеціальну програму для підготовки інженерів-конструкторів для державного підприємства "Антонов". Відповідне доручення президент Володимир Зеленський дав Укроборонпрому, Міносвіти та "Київського політехічного інституту імені Сікорского".

На це глава держави дав 3 місяці.

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Торік, коли держава замовила свої ж літаки Ан для потреб Збройних сил України, це стало справжньою сенсацією. А має стати нормою,

– зазначили в Офісі Президента

Така програма, вважають у Зеленського, дозволить Україні і надалі пишатись своїми інженерами. Кабміну глава держави доручив розробити стимули для молодих конструкторів.

Міноборони замовило у "Антонова" три літаки

Зазначимо, що у грудні 2020 року Міністерство оборони України вперше за часи незалежності замовило виробництво трьох літаків Ан-178. Контракт підписали саме з державним підприємством "Антонов". Для цього підприємство вже отримало 3 мільярди гривень кредиту, який надали на 4 роки.