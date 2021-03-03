Запуск роботи ВККС: Рада попередньо підтримала судову реформу

Джерело:24 канал
Верховна Рада 3 березня в першому читанні схвалила законопроєкт про судову реформу. Він відновлює роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Підтримали проєкт закону 227 депутатів.
Проти були 56 народних обранців, утримались – 57. Найбільше голосів віддали "слуги народу" – 215.
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Долучились до них 9 нардепів з "Довіри" та 3 позафракційних.
Відповідний законопроєкт під №3711-Д опублікований на сайті Верховної Ради України.
Це законодавчий акт покликаний врегулювати прогалину в законодавстві, яка виникла внаслідок рішень Конституційного Суду. Останній своїми рішеннями в лютому й березні 2020 року визнав неконституційними окремі положення Закону про судоустрій і статус суддів.
Як пише Інтерфакс – Україна Голова парламентського комітету з питань правової політики Андрій Костін запевнив, що відповідальність роботи ВККС – це не тільки питання про добір суддів, а й про очищення суддівського корпусу від недоброчесних і недостатньо компетентних суддів. За словами Костіна, саме цього очікує українське суспільство.