Верховна Рада 3 березня в першому читанні схвалила законопроєкт про судову реформу. Він відновлює роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Підтримали проєкт закону 227 депутатів.

Проти були 56 народних обранців, утримались – 57. Найбільше голосів віддали "слуги народу" – 215.

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Долучились до них 9 нардепів з "Довіри" та 3 позафракційних.

Що передбачає законопроєкт

Відповідний законопроєкт під №3711-Д опублікований на сайті Верховної Ради України.

Законопроєкт стосується відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України . Зокрема, він визначає порядок формування ВККС.

. Зокрема, він визначає порядок формування ВККС. ВККС складатиметься з 16 членів. Їх на 4 роки призначатиме Вища рада правосуддя за результатами конкурсу.

Будуть чіткі терміни внесення кандидатур до складу Конкурсної комісії з питань доброчесності та вимоги до цих кандидатів.

Крім цього, визначать порядок проведення конкурсів, а також вдосконалять порядок організації роботи та засідань ВККС;

Хочуть виключити статтю "Про Вищу раду правосуддя" щодо створення та діяльності комісії та ще декілька положень, які Конституційний Суд визнав неконституційними.

Крім того, законопроєкт частково стосується й органів прокуратури. Він пропонує змінити назви регіональних прокуратур на обласні прокуратури, як передбачає процес реформування органів.

Це законодавчий акт покликаний врегулювати прогалину в законодавстві, яка виникла внаслідок рішень Конституційного Суду. Останній своїми рішеннями в лютому й березні 2020 року визнав неконституційними окремі положення Закону про судоустрій і статус суддів.

Що кажуть про законопроєкт в комітеті

Як пише Інтерфакс – Україна Голова парламентського комітету з питань правової політики Андрій Костін запевнив, що відповідальність роботи ВККС – це не тільки питання про добір суддів, а й про очищення суддівського корпусу від недоброчесних і недостатньо компетентних суддів. За словами Костіна, саме цього очікує українське суспільство.

Що цьому передувало