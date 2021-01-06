Запровадження локдауну є не на часі, – мер Черкас Бондаренко
Мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що вважає введення локдауну у місті з 8 січня недоречним. Кількість заражених у Черкасах наразі зменшилася.
Напередодні Нового року був пік захворювання, однак зараз ситуація з коронавірусом пішла на спад. Про це Бондаренко заявив у відеозверненні, яке оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці.
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На фоні зниження кількості хворих, запровадження локдауну є не на часі,
– наголосив Бондаренко.
Що ще сказав Бондаренко
- У Черкасах життя триває своїм шляхом. Ситуація з коронавірусом є контрольованою.
- Остаточне рішення щодо подальших дій місцева влада прийматиме вже з понеділка, 11 січня.
Що кажуть у Кабміні
У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що локдаун не можна відтерміновувати чи скасовувати. Після зимових свят кількість заражених коронавірусом зросте у будь-якому випадку.
Очільник Кабінету Міністрів Денис Шмигаль наголосив раніше, що усі мери мають тверезо ставитися до карантинних обмежень, адже від них залежить життя людей.
Мер Бондаренко і карантин: що відомо
- Очільник Черкас відомий своїми неодноразовими демаршами проти карантину через коронавірус.
- У травні 2020 року Бондаренко достроково скасував карантинні обмеження.
- Президент Володимир Зеленський пригрозив тоді мерові Черкас можливими юридичними наслідками.
- Згодом Зеленський прокоментував переговори з Бондаренком словами, що "за один стіл з такими бандитами не сяде".
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