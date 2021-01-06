Мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що вважає введення локдауну у місті з 8 січня недоречним. Кількість заражених у Черкасах наразі зменшилася.

Напередодні Нового року був пік захворювання, однак зараз ситуація з коронавірусом пішла на спад. Про це Бондаренко заявив у відеозверненні, яке оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці.

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На фоні зниження кількості хворих, запровадження локдауну є не на часі,

– наголосив Бондаренко.

Що ще сказав Бондаренко

У Черкасах життя триває своїм шляхом. Ситуація з коронавірусом є контрольованою.

Остаточне рішення щодо подальших дій місцева влада прийматиме вже з понеділка, 11 січня.

Що кажуть у Кабміні

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що локдаун не можна відтерміновувати чи скасовувати. Після зимових свят кількість заражених коронавірусом зросте у будь-якому випадку.

Очільник Кабінету Міністрів Денис Шмигаль наголосив раніше, що усі мери мають тверезо ставитися до карантинних обмежень, адже від них залежить життя людей.

Мер Бондаренко і карантин: що відомо

Очільник Черкас відомий своїми неодноразовими демаршами проти карантину через коронавірус.

У травні 2020 року Бондаренко достроково скасував карантинні обмеження.

Президент Володимир Зеленський пригрозив тоді мерові Черкас можливими юридичними наслідками.

Згодом Зеленський прокоментував переговори з Бондаренком словами, що "за один стіл з такими бандитами не сяде".



Нові обмеження карантину 2021 року / Інфографіка 24 каналу​