У заповіднику "Асканія Нова" – знову масова загибель птахів: фото

В заповіднику "Асканія Нова" 23 лютого знову виявили мертвих птахів. Наразі причині їх загибелі з'ясовують.
Фахівці виявили на території заповідника 187 мертвих птахів.
Важливо Масова загибель журавлів в "Асканії-Новій": зерно було отруєне
Раніше в "Асканії Нова" загинули 200 рідкісних журавлів. Екологи дослідили зразки зерна та виявили, що воно було отруєне. Птахи загинули від набряку легенів внаслідок інтоксикації. Через це поліція відкрила справу.
У заповіднику кажуть, що отруйне зерно розкидали поруч фермери для гризунів.