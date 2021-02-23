У заповіднику "Асканія Нова" – знову масова загибель птахів: фото

В заповіднику "Асканія Нова" 23 лютого знову виявили мертвих птахів. Наразі причині їх загибелі з'ясовують.

Фахівці виявили на території заповідника 187 мертвих птахів.

Важливо Масова загибель журавлів в "Асканії-Новій": зерно було отруєне

Що відомо про загибель птахів У заповіднику знайшли 38 крижнів, 32 червонокнижних качок Огар, 75 грачів та 42 галки.

Триває епізоотичне розслідування. Згодом його результати оприлюднять.

Це вже не перший такий випадок

Раніше в "Асканії Нова" загинули 200 рідкісних журавлів. Екологи дослідили зразки зерна та виявили, що воно було отруєне. Птахи загинули від набряку легенів внаслідок інтоксикації. Через це поліція відкрила справу.

У заповіднику кажуть, що отруйне зерно розкидали поруч фермери для гризунів.