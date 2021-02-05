На Запорізькій ТЕС знов проблеми: аварійно відключився енергоблок – причина

5 лютого 2021 , 15:55
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Джерело:

Енергодарська міськрада

На Запорізькій ТЕС 5 лютого аварійно відключився перший енергоблок. Сталося це приблизно о 10:49. Зауважимо, що це вже не перший випадок аварійного відключення.

Так, 3 лютого Запорізька ТЕС повністю відключилася від енергосистеми. Тоді причиною цього стало замикання на підстанції "Промінь" ВАТ "Запоріжжяобленерго".

Важливо У ДТЕК назвали причину аварії на Запорізькій електростанції

Що трапилося на Запорізькій ТЕС 5 лютого

Як повідомили у пресслужбі Енергодарської міськради, аварійне відключення енергоблоку сталося через тимчасову несправність системи охолодження трансформатора Т-1.

Як працюють інші енергоблоки

  • За останньою інформацією, у роботі перебувають третій та четвертий енергоблоки теплової електростанції.
  • Тим часом на другому енергоблоці почали пусконалагоджувальні роботи.

Що відомо про попередню аварію на Запорізькій ТЕС

Аварія на Запорізькій ТЕС: дивіться відео