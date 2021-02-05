На Запорізькій ТЕС знов проблеми: аварійно відключився енергоблок – причина

Джерело:Енергодарська міськрада
На Запорізькій ТЕС 5 лютого аварійно відключився перший енергоблок. Сталося це приблизно о 10:49. Зауважимо, що це вже не перший випадок аварійного відключення.
Так, 3 лютого Запорізька ТЕС повністю відключилася від енергосистеми. Тоді причиною цього стало замикання на підстанції "Промінь" ВАТ "Запоріжжяобленерго".
Важливо У ДТЕК назвали причину аварії на Запорізькій електростанції
Як повідомили у пресслужбі Енергодарської міськради, аварійне відключення енергоблоку сталося через тимчасову несправність системи охолодження трансформатора Т-1.
Аварія на Запорізькій ТЕС: дивіться відео