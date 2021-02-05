На Запорізькій ТЕС 5 лютого аварійно відключився перший енергоблок. Сталося це приблизно о 10:49. Зауважимо, що це вже не перший випадок аварійного відключення.

Так, 3 лютого Запорізька ТЕС повністю відключилася від енергосистеми. Тоді причиною цього стало замикання на підстанції "Промінь" ВАТ "Запоріжжяобленерго". Важливо У ДТЕК назвали причину аварії на Запорізькій електростанції Що трапилося на Запорізькій ТЕС 5 лютого Як повідомили у пресслужбі Енергодарської міськради, аварійне відключення енергоблоку сталося через тимчасову несправність системи охолодження трансформатора Т-1. Як працюють інші енергоблоки За останньою інформацією, у роботі перебувають третій та четвертий енергоблоки теплової електростанції.

енергоблоки теплової електростанції. Тим часом на другому енергоблоці почали пусконалагоджувальні роботи. Що відомо про попередню аварію на Запорізькій ТЕС Ввечері 3 лютого на Запорізькій ТЕС сталася аварія, в результаті якої Енергодар і сусідні населені пункти залишилися без світла і води.

Люди розповіли, що відчувають сморід від пару. Все через аварійний викид з блоків теплостанції.

Все через аварійний викид з блоків теплостанції. Окрім відключення міста від світла в Енергодарі пропали інтернет та мобільний зв'язок.

Внаслідок аварії на Запорізькій ТЕС в енергосистемі України з'явився дефіцит потужності. Аварія на Запорізькій ТЕС: дивіться відео