На Запорізькій ТЕС знов проблеми: аварійно відключився енергоблок – причина
На Запорізькій ТЕС 5 лютого аварійно відключився перший енергоблок. Сталося це приблизно о 10:49. Зауважимо, що це вже не перший випадок аварійного відключення.
Джерело:Енергодарська міськрада
Так, 3 лютого Запорізька ТЕС повністю відключилася від енергосистеми. Тоді причиною цього стало замикання на підстанції "Промінь" ВАТ "Запоріжжяобленерго".
Важливо У ДТЕК назвали причину аварії на Запорізькій електростанції
Що трапилося на Запорізькій ТЕС 5 лютого
Як повідомили у пресслужбі Енергодарської міськради, аварійне відключення енергоблоку сталося через тимчасову несправність системи охолодження трансформатора Т-1.
Як працюють інші енергоблоки
- За останньою інформацією, у роботі перебувають третій та четвертий енергоблоки теплової електростанції.
- Тим часом на другому енергоблоці почали пусконалагоджувальні роботи.
Що відомо про попередню аварію на Запорізькій ТЕС
- Ввечері 3 лютого на Запорізькій ТЕС сталася аварія, в результаті якої Енергодар і сусідні населені пункти залишилися без світла і води.
- Люди розповіли, що відчувають сморід від пару. Все через аварійний викид з блоків теплостанції.
- Окрім відключення міста від світла в Енергодарі пропали інтернет та мобільний зв'язок.
- Внаслідок аварії на Запорізькій ТЕС в енергосистемі України з'явився дефіцит потужності.
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