На Запорізькій ТЕС знову вимкнули енергоблок: яка причина

Джерело:ДТЕК Запорізька ТЕС
Через "негативну динаміку" на Запорізькій ТЕС вночі 10 лютого вимкнули один з енергоблоків. Його вивели у ремонт через свищ у котлі.
Теплоелектростанція була змушена вивести в ремонт енергоблок №3. У компанії зазначають, що недолік у вигляді свища в топці котла – нерідке явище для теплової генерації.
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Усунення проблеми було тимчасово неможливим, оскільки потужність цього енергоблоку балансувала енергосистему. Але є негативна динаміка і ми змушені були вивести в ремонт зараз, щоб запобігти більш серйозним пошкодженням,
– йдеться у повідомленні.
Енергетики вже приступили до ремонтних робіт, після їхнього завершення енергоблок буде готовий включитися в мережу. Відключення блоку не вплинуло на електропостачання та водозабезпечення регіону.
Наразі на ТЕС працюють 3 енергоблоки загальною потужністю 680 мегават.
Нагадаємо, 8 лютого в аварійний ремонт вивели ще один енергоблок – блок №4 Ладижинської ТЕС.
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