Через "негативну динаміку" на Запорізькій ТЕС вночі 10 лютого вимкнули один з енергоблоків. Його вивели у ремонт через свищ у котлі.

Теплоелектростанція була змушена вивести в ремонт енергоблок №3. У компанії зазначають, що недолік у вигляді свища в топці котла – нерідке явище для теплової генерації.

Раніше Наслідки аварії на Запорізькій ТЕС: в енергосистемі України з'явився дефіцит потужності

Чому на Запорізькій ТЕС вимкнули енергоблок

Усунення проблеми було тимчасово неможливим, оскільки потужність цього енергоблоку балансувала енергосистему. Але є негативна динаміка і ми змушені були вивести в ремонт зараз, щоб запобігти більш серйозним пошкодженням,

– йдеться у повідомленні.

Енергетики вже приступили до ремонтних робіт, після їхнього завершення енергоблок буде готовий включитися в мережу. Відключення блоку не вплинуло на електропостачання та водозабезпечення регіону.

Наразі на ТЕС працюють 3 енергоблоки загальною потужністю 680 мегават.

Нагадаємо, 8 лютого в аварійний ремонт вивели ще один енергоблок – блок №4 Ладижинської ТЕС.

Що відомо про попередню аварію на Запорізькій ТЕС

Трапилася ввечері 3 лютого, в результаті чого Енергодар і сусідні населені пункти залишилися без світла і води.

Люди розповіли, що відчувають сморід від пару. Це спричинив аварійний викид з блоків теплостанції.

Це спричинив аварійний викид з блоків теплостанції. Окрім відключення міста від світла, в Енергодарі також зникли інтернет та мобільний зв'язок.

Інцидент спричинив дефіцит потужності в енергосистемі України.