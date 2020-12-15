У Запорізькій облраді сталася бійка за участю поліції: що відомо
Сесію Запорізької облради знову перенесли. Цього разу – на 18 грудня. Річ у тім, що частина депутатів не змогла потрапити на засідання, оскільки вхід до зали блокували люди у камуфляжі та правоохоронці.
Це вже другий раз, коли засідання новообраних депутатів Запорізької облради переносять. До цього обранці збиралися 11 грудня і провалили голосування за главу депутатського корпусу. Відтак, у засіданні оголосили технічну перерву до 15 грудня. Про це пише місцеве видання 061.ua.
І попереднього разу не обійшлось без штовханини Новообрані депутати Запорізької облради побилися під час обрання голови
Спочатку у сесійній залі зареєструвалося 23 депутатів з 84. Цієї кількості було недостатньо для кворуму. Потім з'ясувалося, що частина обранців від "Слуги народу" не можуть пройти в зал через те, що їх заблокували.
Що відомо про бійку
Згодом виявилося, що в будівлі облради між людьми, які назвали себе ветеранами АТО і поліцією (на чолі з заступником голови ГУНП в Запорізькій області Павлом Карабутою) сталася бійка. Люди, що представились ветеранами, заявляли, що прийшли в облраду, аби "не допустити прокремлівського реваншу".
Ситуація в облраді Запоріжжя напружена / Фото Actual Today
В результаті увійти до сесійної зали не могла частина депутатів від "Слуги народу". Приміром, депутатка Маргарита Трипільська заявила, що її та інших депутатів заблокувала поліція.
У такій же ситуації опинився глава Запорізької ОДА Віталій Боговін.
Ми не можемо потрапити на сесію. Сесію веде ОПЗЖ. Ми дочекаємося того, що тут буде "Запорізька народна республіка",
– прокоментував він інцидент.
Зауважимо, що Боговін, попри те, що обіймає посаду глави ОДА, претендує на крісло очільника облради.
Згодом депутатам від партії "Слуга народу" разом з Боговіним таки вдалося пройти до сесійної зали, але продовжити сесію не вдалося.
Головуючий Олексій Холод заявив про те, що технічна перерва в роботі сесії продовжена до 18 грудня. Засідання призначили на 14:00.
Що відбувалось у Запорізькій облраді: відео
Що цьому передувало:
- На попередньому засіданні 11 грудня депутати провалили голосування за голову Запорізької облради.
- На голосування були висунуті два кандидати – нинішній голова Запорізької обласної державної адміністрації Віталій Боговін від партії "Слуга народу" та генеральний директор ТОВ "Будсервіс" Геннадій Шевченко від партії "Об'єднання" Володимира Буряка, який є мером Запоріжжя.
- За інформацією деяких депутатів, перед голосуванням обранці від "Слуги народу", "Опоблоку" і "Батьківщини" нібито створили "коаліцію" на підтримку нинішньої голови Запорізької ОДА. Втім, це не допомогло – Боговін не набрав потрібної кількості голосів.
- Після цього представники "коаліції" намагалися винести бюлетені із залу, але їм це не вдалося. Бюлетені силоміць повернули.
- Втім, це не допомогло, бо лічильна комісія втекла із залу разом із головою ОДА.
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