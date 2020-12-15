Сесію Запорізької облради знову перенесли. Цього разу – на 18 грудня. Річ у тім, що частина депутатів не змогла потрапити на засідання, оскільки вхід до зали блокували люди у камуфляжі та правоохоронці.

Це вже другий раз, коли засідання новообраних депутатів Запорізької облради переносять. До цього обранці збиралися 11 грудня і провалили голосування за главу депутатського корпусу. Відтак, у засіданні оголосили технічну перерву до 15 грудня. Про це пише місцеве видання 061.ua.

І попереднього разу не обійшлось без штовханини Новообрані депутати Запорізької облради побилися під час обрання голови

Спочатку у сесійній залі зареєструвалося 23 депутатів з 84. Цієї кількості було недостатньо для кворуму. Потім з'ясувалося, що частина обранців від "Слуги народу" не можуть пройти в зал через те, що їх заблокували.

Що відомо про бійку

Згодом виявилося, що в будівлі облради між людьми, які назвали себе ветеранами АТО і поліцією (на чолі з заступником голови ГУНП в Запорізькій області Павлом Карабутою) сталася бійка. Люди, що представились ветеранами, заявляли, що прийшли в облраду, аби "не допустити прокремлівського реваншу".



Ситуація в облраді Запоріжжя напружена / Фото Actual Today

В результаті увійти до сесійної зали не могла частина депутатів від "Слуги народу". Приміром, депутатка Маргарита Трипільська заявила, що її та інших депутатів заблокувала поліція.

У такій же ситуації опинився глава Запорізької ОДА Віталій Боговін.

Ми не можемо потрапити на сесію. Сесію веде ОПЗЖ. Ми дочекаємося того, що тут буде "Запорізька народна республіка",

– прокоментував він інцидент.

Зауважимо, що Боговін, попри те, що обіймає посаду глави ОДА, претендує на крісло очільника облради.

Згодом депутатам від партії "Слуга народу" разом з Боговіним таки вдалося пройти до сесійної зали, але продовжити сесію не вдалося.

Головуючий Олексій Холод заявив про те, що технічна перерва в роботі сесії продовжена до 18 грудня. Засідання призначили на 14:00.

Що відбувалось у Запорізькій облраді: відео

Що цьому передувало: