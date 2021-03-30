Заснув за кермом: на Запоріжжі водій перелетів через паркан і врізався у гараж
На трасі Енергодар – Василівка – Бердянськ у Запорізькій області автомобіль Skoda Octavia з"їхав з дороги, перелетів через огорожу та врізався у ворота гаража. Ймовірно, водій втратив управління через те, що заснув за кермом. Інцидент трапився зранку 28 березня.
Джерело:Василівський відділ поліції
Повідомляють, що водію автомобіля – 41 рік. Він є жителем Енергодара.
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Детальніше про подію
Аварія трапилась о 5 годині ранку в місті Василівка. На фото з місця події видно, що авто не лише перелетіло через бетонну огорожу, а й застрягло на ній. Внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав.
Реакція поліції
Правоохоронці склали протокол за статтею про порушення правил дорожнього руху, яке спричинило пошкодження. За нею передбачено покарання у вигляді штрафу 340 гривень.
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