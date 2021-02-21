Кальянна продукція часто потрапляє до споживачів у вигляді смертельно небезпечної підробки. Нещодавно прикордонники виявили у Запорізькій області підпільний цех з виробництва підроблених товарів.

Джерело: "Кордон. UA" на 24 каналі

Масштаби нелегальної оборудки вражають. Детальніше про це – читайте далі.

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Один сеанс кальяну дорівнює 5 пачкам сигарет

Експерти підрахували, щодня близько 90 мільйонів людей по всьому світу курять кальян. Палити його стало модним трендом. Власники спеціалізованих закладів переконують, ароматна суміш абсолютно безпечна.

Проте, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, курці кальянів перебувають в зоні ризику отримати ті захворювання, що й поціновувачі тютюну.

Довідка. У складі кальянної суміші присутній той самий нікотин, який викликає звикання. Один сеанс дорівнює 5 пачкам звичайних цигарок.

Безпліддя, онкологія, серцево-судинні та інші захворювання – чи не надто висока ціна за кілька хвилин задоволення?

Хоча для більшості поціновувачів питання ризику – не на першому місці. У багатьох країнах його курять під час вечірок чи навіть ділових зустрічей.

Прикордонники викрили нелегальне виробництво продукції для кальянів

Неабияк шкодять здоров'ю споживачів і виробники контрафакту. Тому що вони займаються виробництвом кальянів підпільно. Величезний цех з такою продукцією викрили нещодавно прикордонники Бердянського загону разом із митниками.

Підробку люди виготовляли з сумнівної сировини та ароматизаторів невідомого походження. Як з'ясувалося, жодних документів, які б підтверджували якість та безпечність сумішей, підприємливі ділки не мали.



Підпільний цех з виробництва сумішей для кальянів / Фото ДПСУ

Половину товару розповсюдили по кіосках Запоріжжя, решту – продали через мобільні додатки. Відтак не заплатили ніяких податків.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 2,5 тонни нелегального товару. Його вартість разом із обладнанням сягає 16 мільйонів гривень.



Підробки виготовляли за допомогою спеціального обладнання / Фото ДПСУ



Під час обшуків було вилучено 2,5 тонни нелегального товару / Фото ДПСУ

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