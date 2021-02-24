40 хвилин на морозі: 5-річну дівчинку висадили з автобуса на порожній зупинці

У Запорізькій області 5-річну дитину висадили зі шкільного автобусу на порожній зупинці біля лісосмуги. Інцидент трапився у селищі Новомиколаївка.

Дівчинка майже годину чекала батьків на морозі. Врешті, її побачила сусідка-школярка та допомогла дівчинці дістатися додому.

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Подробиці про інцидент

► Дитина живе у Новомиколаївці, але відвідує дитячий садок у Семенівці. Відстань між ними – приблизно 30 кілометрів. Тому до навчального закладу та додому дітей розвозить шкільний автобус.

► Коли малюки повертаються із занять, на зупинці їх завжди чекають батьки. Проте того разу за 5-річною дівчинкою ніхто не прийшов. Попри це, вихователька все ж висадила її, автобус поїхав далі.

Дитина перебувала на зупинці впродовж 40 хвилин. Підкреслимо, що мовиться не про центр села, а околицю – поруч були лише річка та лісосмуга.

► Врешті, дівчинку помітила старша школярка із сусідньої вулиці. Вона й відвела її додому. 5-річна дитина дуже замерзла та захворіла. Проте, на щастя, серйозних наслідків для здоров'я немає.

Чому батьки не забрали дитину

У той день дитячий садок закінчив роботу раніше. Про зміни у графіку батьків зазвичай попереджають у месенджері. Рідні дівчинки повідомлення не отримали, як пише місцеве видання – "через об'єктивні причини".

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Як коментує влада

► У відділі освіти Семенівської ОТГ запевнили, що вихователі телефонували батькам дівчинки, але ті не відповідали. Керівник відділу Владислав Ткаченко пояснив, що інцидент трапився через негоду.

Мовляв, у Новомиколаївці є пагорб, через який в умовах ускладнення погодних умов проїхати неможливо. Тому водій автобуса поїхав розвозити інших дітей, аби не ставити їхнє здоров'я під загрозу.

Водночас, як зауважив Ткаченко, вихователі нібито таки просили сусідів, які живуть поруч, супроводжувати дитину додому, а ті нібито погодилися.

► У районному управлінні освіти наголосили, що про інцидент дізналися лише від журналістів. Там підкреслили, що дитину потрібно було особисто передати батькам, а не залишати саму.

Наразі місцеві чиновники у галузі освіти намагаються з'ясувати, хто винен у тому, що сталося, та як зробити так, аби схожі випадки не повторювалися у майбутньому.