На смітнику в одному з дворів Запоріжжя виявили цілу колонію кажанів. Усі вони належать до Червоної Книги України та перебувають під загрозою зникнення.

У сміттєвому баці поруч зі сміттям та недоїдками опинилися одразу 700 червонокнижних кажанів. Про це повідомляє телеграм-канал Perepichka News.

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Ймовірно, хтось з мешканців будинку знайшов незвичну знахідку на горищі й вирішив позбутися кажанів. Так, 700 живих кажанів опинилися у смітнику.

Волонтери вже провели операцію з порятунку рудих вечірниць. Вони запевнили, що цей вид кажанів – це незамінні помічники в сільському господарстві, які знищують шкідників і закликають всіх запам'ятати, що тварини – не сміття.

Що відомо про рудих вечірниць

Цей вид кажанів поширений на всій території України. Вони селяться переважно у лісах, особливо листяних, з високим відсотком старих дерев, а також у великих парках і садах.

Кажани живуть великими колоніями по 1000 особин.

На полювання вилітає ще під час заходу сонця. Літає високо, дуже швидко і маневрено, полює над кронами дерев, луками або галявинами. Здобич — двокрилі й комарі, мухи та довгоніжки, а також метелики.

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