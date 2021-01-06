У Запоріжжі злодій вкрав шампуні в супермаркеті й відстрілювався від охоронця – відео
У Запоріжжі поліція затримала доволі дивного злодія. Він 5 січня вкрав декілька пляшок із шампунями в супермаркеті, а коли це помітив охоронець, то злодій втік, відстрілюючись з пістолета.
Відео інциденту оприлюднили у фейсбуці на сторінці Патрульної поліції Запоріжжя. На кадрах видно, як чоловік спочатку краде шампуні – запихав їх собі в куртку, а потім за ним ганялись охоронець й продавчиня супермаркету.
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Під час погоні зловмисник ще й відстрілювався з пістолета. А ще у нього був ніж.
У Запоріжжі злодій вкрав шампуні в супермаркеті: дивіться відео
Ця історія сталась ввечері близько 20:00 на проспекті Металургів.
31-річного крадія шампунів поліціянти затримали у громадському транспорті.
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