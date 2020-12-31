У Запоріжжі встановили ялинку з протигазів: з якою метою – фото
На площі Фестивальній у Запоріжжі 31 грудня встановили ялинку, прикрашену протигазами. Ініціатор акції розповів, що зробили це з метою привернути увагу місцевих жителів та влади до проблем міста, насамперед екоситуації.
Що означає ялинка з протигазів у Запоріжжі
Встановили символічну ялинку в Запоріжжі, на площі Фестивальній 31 грудня. Розташована вона навпроти будівлі Запорізької облради та ОДА, де зазвичай є центральна ялинка регіону, повідомляє "Радіо Свобода".
Читайте також У Харкові встановили рекорд – запалили найбільшу автоялинку в Україні: вражаючі фото й відео
Ініціатор акції Володимир Бобро розповів виданню, що ялинка, прикрашена протигазами, покликана привернути увагу до проблем міста як місцевих жителів, так і влади. Зокрема, аби люди задумалися над складною екологічною ситуацією у Запоріжжі.
Про місто Запоріжжя всі чудово знають, що у нас нема чим дихати. Астматики, онкозахворювання. Головний посил в тому, що екоситуація у нас просто вбивча,
– пояснив Бобро.
У Запоріжжі встановили ялинку з протигазів / Фото "Радіо Свобода"
Чого хочуть досягти організатори акції
Активісти чергуватимуть біля ялинки упродовж дня 31 грудня. Однак забирати її з площі наразі не планують. Кажуть, що хочуть також поставити певний соціальний експеримент, аби продемонструвати містянам, як вони ставляться до рідного міста.
"Хочу нагадати всім органам і обласної, і міської влади, що "теорія розбитих вікон" – у дії. У нас велика кількість будівель безгосподарних. Сама площа Фестивальна, бачите, в якому стані", – додав ініціатор акції.
Він наголосив: якщо влада так буде ставитися до свого майна, то місцеві жителі так само ставитимуться і до міста – "скрізь буде сміття, бруд, бандитизм тощо".
Володимир Бобро додав, що на ялинці залишилися вільні штирі, тому люди можуть приєднатися і "якось прикрасити їх, скажімо, пивними склянками".
Так хочуть привернути увагу до складної екоситуації у місті / Фото "Радіо Свобода"
Зверніть увагу У стилі LOFT: закарпатське подружжя створило екологічну ялинку – фото
Що відомо про інші екоакції у Запоріжжі
- У вересні 2020 року у місті відбулася акція "#маюправодихати", в якій взяли участь понад 1,5 тисячі місцевих жителів. Вони вимагали від влади заходів щодо зменшення забруднення повітря у місті.
- Крім того, активісти готують відповідні судові позови, аби домогтися забезпечення свого права на чисте довкілля у Запоріжжі.
Поділитися новиною