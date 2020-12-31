На площі Фестивальній у Запоріжжі 31 грудня встановили ялинку, прикрашену протигазами. Ініціатор акції розповів, що зробили це з метою привернути увагу місцевих жителів та влади до проблем міста, насамперед екоситуації.

Що означає ялинка з протигазів у Запоріжжі

Встановили символічну ялинку в Запоріжжі, на площі Фестивальній 31 грудня. Розташована вона навпроти будівлі Запорізької облради та ОДА, де зазвичай є центральна ялинка регіону, повідомляє "Радіо Свобода".

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Ініціатор акції Володимир Бобро розповів виданню, що ялинка, прикрашена протигазами, покликана привернути увагу до проблем міста як місцевих жителів, так і влади. Зокрема, аби люди задумалися над складною екологічною ситуацією у Запоріжжі.

Про місто Запоріжжя всі чудово знають, що у нас нема чим дихати. Астматики, онкозахворювання. Головний посил в тому, що екоситуація у нас просто вбивча,

– пояснив Бобро.



У Запоріжжі встановили ялинку з протигазів / Фото "Радіо Свобода"

Чого хочуть досягти організатори акції

Активісти чергуватимуть біля ялинки упродовж дня 31 грудня. Однак забирати її з площі наразі не планують. Кажуть, що хочуть також поставити певний соціальний експеримент, аби продемонструвати містянам, як вони ставляться до рідного міста.

"Хочу нагадати всім органам і обласної, і міської влади, що "теорія розбитих вікон" – у дії. У нас велика кількість будівель безгосподарних. Сама площа Фестивальна, бачите, в якому стані", – додав ініціатор акції.

Він наголосив: якщо влада так буде ставитися до свого майна, то місцеві жителі так само ставитимуться і до міста – "скрізь буде сміття, бруд, бандитизм тощо".

Володимир Бобро додав, що на ялинці залишилися вільні штирі, тому люди можуть приєднатися і "якось прикрасити їх, скажімо, пивними склянками".



Так хочуть привернути увагу до складної екоситуації у місті / Фото "Радіо Свобода"

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