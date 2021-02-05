У Запоріжжі 3 лютого рятувальники ДСНС разом з міської міською аварійно-рятувальною службою "Кобра" допомогли 12-річній дівчинці. Діти гуляли у кам’яному кар’єрі й потрапили у біду.

Джерело: ДСНС

Троє дітей обрали новий маршрут для прогулянок. Дівчинка вирішила скоротити шлях через кам’яний кар’єр. На висоті 50 метрів, дитина зрозуміла, що через сипучість ґрунту не зможе самостійно повернутися. Двоє дітей, які спостерігали за подругою викликали Службу порятунку.

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Рятувальники застосували спеціальне альпіністське спорядження й спустили дитину на землю. На щастя, врятована не постраждала.

В ДСНС закликають батьків слідкувати за дозвіллям дітей та розповідати їм про небезпеку, яку приховують прогулянки поблизу водойм, закинутих будівель, кар'єрів, недобудов, тощо.

Діти й поліціянтка / Фото ДСНС