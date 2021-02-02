У Запоріжжі водій маршрутки спричинив ДТП і втік: фото, відео

На вулиці Бородинська, що у Дніпровському районі Запоріжжя, трапилася ДТП. Водій маршрутки не впорався з керуванням та в'їхав у стовп.
Джерело: 061.ua
Інцидент на дорозі у Запоріжжі трапився о 19:40.
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►За попередніми даними, на момент ДТП у маршрутці перебувало 22 людини.
►Наразі відомо про щонайменше 6 постраждалих.
►Людей з різними травмами відвезли у лікарню №5.
►Сам винуватець ДТП втік з місця події. Його розшукує поліція.
Дивіться відео моменту ДТП у Запоріжжі:
У Запоріжжі маршрутка потрапила у ДТП