У Запоріжжі водій маршрутки спричинив ДТП і втік: фото, відео

2 лютого 2021 , 00:05
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На вулиці Бородинська, що у Дніпровському районі Запоріжжя, трапилася ДТП. Водій маршрутки не впорався з керуванням та в'їхав у стовп.

Джерело: 061.ua

Інцидент на дорозі у Запоріжжі трапився о 19:40.

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Деталі ДТП у Запоріжжі

►За попередніми даними, на момент ДТП у маршрутці перебувало 22 людини.

►Наразі відомо про щонайменше 6 постраждалих.

►Людей з різними травмами відвезли у лікарню №5.

►Сам винуватець ДТП втік з місця події. Його розшукує поліція.

Дивіться відео моменту ДТП у Запоріжжі:


У Запоріжжі маршрутка потрапила у ДТП


Водій в'їхав у стовп


Винуватець ДТП втік з місця події