Виривав кігті та знущався: на Запоріжжі викрили шкуродера, який вдавав із себе волонтера – фото

На Запоріжжі, у місті Енергодар, чоловік масово відгукувався на оголошення про пошук господарів для тваринок. Як виявилось, він жорстоко знущався з них.

Встановити його вдалося завдяки тому, що волонтери захотіли повернути кішку. Той агресував, але віддав кошеня із безліччю травм та порізів, у тваринки також були вирвані кігті.

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Чим займався живодер на Запоріжжі

Як виявилося, житель Енергодара активно відгукувався на оголошення в інтернеті, де волонтери прилаштовують безпритульних чотирилапих. Той забирав тварин додому. Робив це не тому, що був благодійником, а щоб знущатись з домашніх улюбленців.

Волонтери забили на сполох, після того, як чоловік забрав через оголошення понад 5 тварин. Тож зоозахисники вирішили перевірити, як їх утримує новий господар.

Волонтери прийшли за адресою мешкання чоловіка. Він поводився агресивно і до квартири нікого не впустив. Пізніше, чоловік повернув одне кошеня, але стан тварини свідчив, що з ним поводилися жорстоко,

– розповіли в поліції.

Що з тваринами

За словами волонтерки, кошеня виглядало дуже виснаженим – з вирваними кігтями, пораненнями та порізами. Тварині знадобилася термінова допомога ветеринарів.



Тварина була у жахливому стані / Фото zp.depo.ua



Чоловік знущався з чотирилапих / Фото Нацполіція

Що буде зі зловмисником

Зараз шкуродером займаються правоохоронці. За фактом інциденту відкрили кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами. Тепер йому загрожує позбавлення волі на термін до 4 років.

У мережі з'явилась також його фотографія.



Ймовірно, цей чоловік знущався з тварин / Фото з телеграму