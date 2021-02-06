Виривав кігті та знущався: на Запоріжжі викрили шкуродера, який вдавав із себе волонтера – фото
На Запоріжжі, у місті Енергодар, чоловік масово відгукувався на оголошення про пошук господарів для тваринок. Як виявилось, він жорстоко знущався з них.
Джерело:МВС України
Встановити його вдалося завдяки тому, що волонтери захотіли повернути кішку. Той агресував, але віддав кошеня із безліччю травм та порізів, у тваринки також були вирвані кігті.
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Чим займався живодер на Запоріжжі
Як виявилося, житель Енергодара активно відгукувався на оголошення в інтернеті, де волонтери прилаштовують безпритульних чотирилапих. Той забирав тварин додому. Робив це не тому, що був благодійником, а щоб знущатись з домашніх улюбленців.
Волонтери забили на сполох, після того, як чоловік забрав через оголошення понад 5 тварин. Тож зоозахисники вирішили перевірити, як їх утримує новий господар.
Волонтери прийшли за адресою мешкання чоловіка. Він поводився агресивно і до квартири нікого не впустив. Пізніше, чоловік повернув одне кошеня, але стан тварини свідчив, що з ним поводилися жорстоко,
– розповіли в поліції.
Що з тваринами
За словами волонтерки, кошеня виглядало дуже виснаженим – з вирваними кігтями, пораненнями та порізами. Тварині знадобилася термінова допомога ветеринарів.
Тварина була у жахливому стані / Фото zp.depo.ua
Чоловік знущався з чотирилапих / Фото Нацполіція
Що буде зі зловмисником
Зараз шкуродером займаються правоохоронці. За фактом інциденту відкрили кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами. Тепер йому загрожує позбавлення волі на термін до 4 років.
У мережі з'явилась також його фотографія.
Ймовірно, цей чоловік знущався з тварин / Фото з телеграму
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