У Запоріжжі відкрили новий автомобільний міст на острів Хортиця: фото
Президент України Володимир Зеленський відкрив у Запоріжжі автомобільний рух по новому мосту. Він проходитиме через річку Старий Дніпро на острів Хортиця.
Це мостовий проєкт, який є частиною програми "Велике будівництво". Про це повідомили на сайті Офісу Президента.
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Характеристики Запорізького моста
Протяжність Запорізького моста – понад 9 кілометрів. Він містить 6 транспортних розв'язок, у складі яких – 27 штучних споруд.
Загалом цьогоріч ми побудували 100 мостів в Україні. Найголовніший міст – Запорізький, він найбільший,
– зазначив Зеленський.
За його словами, переправу хотіли побудувати ще з 1965 року. Після 8 місяців робіт, які почалися у квітні 2020 року, в четвер відкрили першу частину мосту. Повністю закінчити міст планують у 2021 році.
У Запоріжжі відкрили новий міст / Фото Укравтодору
На острові Хортиця побудували міст / Фото Укравтодору
Розв'язання проблем
В Укравтодорі зазначили, що розділення транспортного потоку стане першим кроком:
- до розв'язання проблеми із заторами у Запоріжжі;
- до забезпечення якісного і надійного сполучення між Лівобережжям та Правобережжям України на південному сході.
Протяжність моста понад 9 кілометрів / Фото Укравтодору
Також у повідомленні додали, що верхова споруда Балкового мосту створила одразу 3 смуги руху.
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