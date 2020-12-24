Президент України Володимир Зеленський відкрив у Запоріжжі автомобільний рух по новому мосту. Він проходитиме через річку Старий Дніпро на острів Хортиця.

Це мостовий проєкт, який є частиною програми "Велике будівництво". Про це повідомили на сайті Офісу Президента.

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Характеристики Запорізького моста

Протяжність Запорізького моста – понад 9 кілометрів. Він містить 6 транспортних розв'язок, у складі яких – 27 штучних споруд.

Загалом цьогоріч ми побудували 100 мостів в Україні. Найголовніший міст – Запорізький, він найбільший,

– зазначив Зеленський.

За його словами, переправу хотіли побудувати ще з 1965 року. Після 8 місяців робіт, які почалися у квітні 2020 року, в четвер відкрили першу частину мосту. Повністю закінчити міст планують у 2021 році.



У Запоріжжі відкрили новий міст / Фото Укравтодору



На острові Хортиця побудували міст / Фото Укравтодору

Розв'язання проблем

В Укравтодорі зазначили, що розділення транспортного потоку стане першим кроком:

до розв'язання проблеми із заторами у Запоріжжі;

до забезпечення якісного і надійного сполучення між Лівобережжям та Правобережжям України на південному сході.



Протяжність моста понад 9 кілометрів / Фото Укравтодору

Також у повідомленні додали, що верхова споруда Балкового мосту створила одразу 3 смуги руху.