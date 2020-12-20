З соломи або ниток: у Запоріжжі показали лялькову виставку – фото
В Запоріжжі на один день до Дня Миколая відкрили лялькову галерею майстрині Ольги Гречухи. Це одна з найбільших в Україні експозицій.
Там були і традиційні різдвяні ляльки, і експонати радянської епохи. Про це повідомили журналісти 24 каналу.
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Особливості ляльок
Серед святкових експонатів – Божа Матір з Ісусом на руках, різноманітні янголи. Традиційні українські ляльки зроблені:
- з соломи;
- з ниток.
Чимало робіт мають філософський зміст.
Божа Матір з Ісусом / Фото 24 каналу
Які експонати у колекції
Геть інакший вигляд мають ляльки радянської епохи – позитивні вгодовані дівчатка і хлопчики з широко розплющеними очима.
Традиційні українські ляльки / Фото 24 каналу
Загалом в колекції майстрині зібрано пів тисячі робіт 40 українських лялькарів та ретро-експонати різних епох.
Хто така Ольга Гречуха?За освітою Ольга Гречуха – інженер-будівельник. Але виготовленням авторської ляльки почала захоплюватися з 2010 року. За цей час вона спробувала різні техніки та матеріали для створення ляльок.
Артгалерея Ольги Гречухи: коротко
- Ольга Гречуха створила артгалерею у 2019 році.
- Це перша та одно з найбільших в Україні лялькова галерея.
- Її основне завдання – знайомити відвідувачів з таким видом прикладного мистецтва, як авторська лялька.
- Для виготовлення авторської ляльки існує безліч спеціальних матеріалів, технік і методів.
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