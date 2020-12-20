В Запоріжжі на один день до Дня Миколая відкрили лялькову галерею майстрині Ольги Гречухи. Це одна з найбільших в Україні експозицій.

Там були і традиційні різдвяні ляльки, і експонати радянської епохи. Про це повідомили журналісти 24 каналу.

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Особливості ляльок

Серед святкових експонатів – Божа Матір з Ісусом на руках, різноманітні янголи. Традиційні українські ляльки зроблені:

з соломи;

з ниток.

Чимало робіт мають філософський зміст.



Божа Матір з Ісусом / Фото 24 каналу

Які експонати у колекції

Геть інакший вигляд мають ляльки радянської епохи – позитивні вгодовані дівчатка і хлопчики з широко розплющеними очима.



Традиційні українські ляльки / Фото 24 каналу

Загалом в колекції майстрині зібрано пів тисячі робіт 40 українських лялькарів та ретро-експонати різних епох.

Хто така Ольга Гречуха? За освітою Ольга Гречуха – інженер-будівельник. Але виготовленням авторської ляльки почала захоплюватися з 2010 року. За цей час вона спробувала різні техніки та матеріали для створення ляльок.

Артгалерея Ольги Гречухи: коротко