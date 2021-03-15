З’їхав з дороги через епілепсію: у Запоріжжі вантажівка знесла дерево та зупинилась на колії

У Запоріжжі на вулиці Магістральній зранку 15 березня водію вантажівки DAF стало погано за кермом. Авто вилетіло з дороги, знесло дерево та зупинилося на трамвайній колії.

Як повідомили в Патрульній поліції Запоріжжя, у водія приблизно о 6 ранку трапився приступ епілепсії та він з'їхав з дороги. На місці аварії також працювали медики.

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Вантажівка з деревом на колії в Запоріжжі / Фото IPnews+

Деталі про водія

Наразі інформації – обмаль. Відомо лише, що вантажівкою керував 46-річний водій з Умані. Чоловіка госпіталізували.

Ми намагаємося зв'язатись із Патрульною поліцією Запоріжжя, щоб дізнатись деталі.

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