У неділю, 21 березня, у Запоріжжі відбулася масштабна хресна хода без дотримання елементарних норм карантину. Організатором була Українська православною церква Московського патріархату.

Стартувала хресна хода о 15:00 біля храму Петра та Февронії.

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Звідти люди рушили до Покровського архієрейського собору. Тривав захід близько 1,5 години.

На цей час навіть довелося перекрити частину дороги, якою прямували віряни. За порядком стежили правоохоронці.

Учасники процесії не дотримувалися карантинних норм. Зокрема, люди були без захисних масок і не дотримувалися соціальної дистанції.

Хресна хода у Запоріжжі: дивіться відео

Зверніть увагу! Станом на 21 березня Запорізька область перебуває у жовтій зоні карантину.

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