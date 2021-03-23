У Запоріжжі правоохоронці зареєстрували повідомлення про порушення карантинних обмежень під час хресної ходи, яку організувала Українська православна церква Московського партіархату. Зокрема, у ній взяли участь близько 3 тисяч людей.

За даними правоохоронців, наразі повідомлення про порушення карантину під час релігійного заходу перевіряють. Також у поліції вирішують питання про притягнення винних до відповідальності.

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Як на подію відреагувала місцева влада

Очільник Запорізької ОДА Олександр Старух розповів, що напередодні хресної ходи він зустрівся з представниками різних церков. За його словами, вони обговорили важливість дотримання карантинних обмежень під час релігійного заходу.

Якщо вирішать, що були порушення, то ті, хто організовують такі заходи, будуть залучені до відповідальності,

– наголосив Старух.

Зверніть увагу! Станом на 23 березня 2021 року, Запорізька область перебуває у жовтій зоні карантинних обмежень.

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Хресна хода у Запоріжжі: що відомо