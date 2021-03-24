Бив ногами та стрибав на голову: у Запоріжжі школяр жорстоко побив однолітка

Джерело:телеграм-канал "РІДНЕЗП"
Школяр із міста Оріхів на Запоріжжі бив свого ровесника, поки хтось це знімав. Відео опублікували в мережі напередодні, однак дата інциденту – невідома.
Що спровокувало конфлікт, поки інформації немає. Потерпілий написав заяву в поліцію.
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У мережі пишуть, що побиттям займався учень 10 класу Оріхівської гімназії "Сузір'я". Однак відомо, що його перевели на домашнє навчання, а перед цим відрахували з кількох шкіл.
Під відеоряд накладено пісню білоруського виконавця Макса Коржа "Малый повзрослел". Там помітно й відеоефекти. Хто є автором та монтажером ролика – невідомо. Також поки не повідомляють, звідки цей відеозапис потрапив до телеграм-каналів.
Ми не публікуємо відео побиття з етичних міркувань. Його можна переглянути за цим посиланням.Зверніть увагу! 26 лютого в одній зі шкіл Кривого Рогу троє дівчат жорстоко побили однолітку. Спершу її поставили на коліна, а після цього почали завдавати ударів.На відео це знімали інші діти, які спостерігали за побиттям.