Живуть минулим: на Запоріжжі сепаратисти агітували за відродження СРСР

У Запорізькій області СБУ викрила сепаратистів, які агітували за відродження СРСР й планували створити "альтернативні" органи влади. Злочинною діяльністю керували з Росії.

Джерело: СБУ

За даними досудового слідства, учасники групи входили до одного з проросійських радикальних рухів, який виступає за "відродження оновлених республік СРСР".

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На замовлення російських кураторів учасники планували створити фейкові органи радянської влади. За задумом сепаратисти мали агітувати населення за повернення у "правове поле СРСР".

Затримана сепаратистка / Фото СБУ

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що зловмисники хочуть провести фейкові "всесоюзні вибори" для створення альтернативних органів управління всіх рівнів. Кінцевою метою учасників руху є відновлення СРСР через проведення "відкритого волевиявлення народу". Офіційні органи влади України мали скласти повноваження на користь новообраної радянської влади.

Готували фейові вибори

Виконуючи інструкції кураторів з РФ, фігуранти мали звернутися до органів влади з офіційними заявами про нібито бажання громадян відновити Українську РСР.

Співробітники СБУ задокументували, що організатор українського осередку руху звернулась з офіційною заявою до державних органів влади щодо відкриття в одному із селищ Запоріжжя виборчої дільниці для проведення фейкового волевиявлення. Вона також вимагала фінансування коштом місцевого бюджету, посадовці якого ще мали сприяти проведенню "виборів".

Вилучені заготовки сепаратистів / Фото СБУ